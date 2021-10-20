На Донетчине развернули 236 пунктов обогрева

20.10.2021 17:00

В Донецкой области развернуто 236 стационарных пунктов обогрева по состоянию на 20 октября. Во время ухудшения погодных условий и экстремального понижения температуры воздуха, все пункты обогрева ... подробнее →

СНБО выпустил словарь рекомендованных терминов о Донбассе и Крыме

20.10.2021 16:00

СНБО опубликовал глоссарий понятий и терминов, связанных с событиями на Донбассе, в Крыму и на Майдане в 2014 году. Эти термины рекомендуется применять органам власти, СМИ и общественным организациям. ... подробнее →

Экологи Бахмута собрали более 100 кг отработанных батареек

20.10.2021 15:00

На прошлой неделе ОО «ЭКО-Бахмут» в сотрудничестве с Управлением экономического развития Бахмутского городского совета собирали отработанные батарейки и проводили информационную кампанию ... подробнее →

В Мариуполе упростили получение COVID-сертификатов

20.10.2021 14:00

В Мариуполе получить свидетельство о вакцинации от коронавируса в бумажном виде теперь можно, оставив онлайн-заявку. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Этот сервис, отмечают в городском ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 октября

20.10.2021 13:00

В Украине за прошедшие сутки подтвердили 18 913 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это существенно больше вчерашнего показателя. Скончалось 495 человек, что близко к рекордному ... подробнее →

Малообеспеченным жителям Лисичанска выплатят компенсацию на установку автономного отопления

20.10.2021 12:00

Жителям Лисичанска будут выдавать по 27 тысяч гривен на установку систем индивидуального отопления. Такое решение приняли местные власти, из-за отключения 28 домов от централизованного теплоснабжения. ... подробнее →

В ОРЛО произошел пожар на одной из шахт

20.10.2021 11:00

В ОРЛО произошел пожар  на шахте Молодогвардейская, в результате чего более 140 горняков были эвакуированы. Об этом в среду, 20 октября, сообщила пресс-служба так называемого "МЧС ЛНР". ... подробнее →

Сутки в зоне ООС: восемь обстрелов, ранен боец ВСУ

20.10.2021 10:00

За минувшие сутки зафиксировано восемь нарушений режима тишины со стороны сепаратистов на Донбассе, из них четыре раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Ранен один ... подробнее →

Шахтер пропустил 5 сухих голов от Реала (ВИДЕО)

20.10.2021 09:00

Шахтер в рамках поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА потерпел сокрушительное поражение от мадридского Реала, пропустив пять сухих голов. На 38-й минуте Кривцов забил автогол. На ... подробнее →

В Киеве презентовали Виртуальный музей российской агрессии

20.10.2021 08:00

В Украине появился Виртуальный музей российской агрессии . Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, проект собирает и наглядно иллюстрирует ... подробнее →

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