На Донетчине развернули 236 пунктов обогрева20.10.2021 17:00
В Донецкой области развернуто 236 стационарных пунктов обогрева по состоянию на 20 октября. Во время ухудшения погодных условий и экстремального понижения температуры воздуха, все пункты обогрева ... подробнее →
СНБО выпустил словарь рекомендованных терминов о Донбассе и Крыме20.10.2021 16:00
СНБО опубликовал глоссарий понятий и терминов, связанных с событиями на Донбассе, в Крыму и на Майдане в 2014 году. Эти термины рекомендуется применять органам власти, СМИ и общественным организациям. ... подробнее →
Экологи Бахмута собрали более 100 кг отработанных батареек20.10.2021 15:00
На прошлой неделе ОО «ЭКО-Бахмут» в сотрудничестве с Управлением экономического развития Бахмутского городского совета собирали отработанные батарейки и проводили информационную кампанию ... подробнее →
В Мариуполе упростили получение COVID-сертификатов20.10.2021 14:00
В Мариуполе получить свидетельство о вакцинации от коронавируса в бумажном виде теперь можно, оставив онлайн-заявку. Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Этот сервис, отмечают в городском ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 октября20.10.2021 13:00
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 18 913 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это существенно больше вчерашнего показателя. Скончалось 495 человек, что близко к рекордному ... подробнее →
Малообеспеченным жителям Лисичанска выплатят компенсацию на установку автономного отопления20.10.2021 12:00
Жителям Лисичанска будут выдавать по 27 тысяч гривен на установку систем индивидуального отопления. Такое решение приняли местные власти, из-за отключения 28 домов от централизованного теплоснабжения. ... подробнее →
В ОРЛО произошел пожар на одной из шахт20.10.2021 11:00
В ОРЛО произошел пожар на шахте Молодогвардейская, в результате чего более 140 горняков были эвакуированы. Об этом в среду, 20 октября, сообщила пресс-служба так называемого "МЧС ЛНР". ... подробнее →
Сутки в зоне ООС: восемь обстрелов, ранен боец ВСУ20.10.2021 10:00
За минувшие сутки зафиксировано восемь нарушений режима тишины со стороны сепаратистов на Донбассе, из них четыре раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Ранен один ... подробнее →
Шахтер пропустил 5 сухих голов от Реала (ВИДЕО)20.10.2021 09:00
Шахтер в рамках поединка 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА потерпел сокрушительное поражение от мадридского Реала, пропустив пять сухих голов. На 38-й минуте Кривцов забил автогол. На ... подробнее →
В Киеве презентовали Виртуальный музей российской агрессии20.10.2021 08:00
В Украине появился Виртуальный музей российской агрессии . Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, проект собирает и наглядно иллюстрирует ... подробнее →
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