В Киеве презентовали Виртуальный музей российской агрессии20.10.2021 08:00
В Украине появился Виртуальный музей российской агрессии . Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. По его словам, проект собирает и наглядно иллюстрирует ... подробнее →
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