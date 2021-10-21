ЦСКА София — Заря: анонс и прогноз на матч Лиги Конференций21.10.2021 13:00
В третьем туре группового этапа Лиги Конференций ЦСКА София будет принимать луганскую Зарю. Матч состоится 21 сентября в Софии на "Васил Левски". Начало встречи в 22:00. В прямом эфире игру покажет ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 октября21.10.2021 12:00
В Украине за день подтвердили 22 415 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2701600. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 21 октября. При этом выздоровели уже 2352835 украинцев (накануне ... подробнее →
В ОРЛО объявили очередной "военный призыв"21.10.2021 11:00
Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник своим указом поручил формированиям боевиков группировки "провести мероприятия по обязательному обучению военно-учетным специальностям" еще 300 жителей неподконтрольной ... подробнее →
Полиция Донетчины начала регулярные карантинные проверки21.10.2021 10:00
На Донетчине представители Нацполиции и Госпродпотребслужбы проводят карантинные проверки предпринимателей и мест торговли. Нарушителям выписывают штрафы. Об этом сообщает Суспільне . Так в ... подробнее →
"Красная" карантинная зона Украины пополнилась еще одной областью21.10.2021 09:00
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ужесточить карантин в Сумской области. Об этом сообщает министр Кабмина Олега Немчинова. По ... подробнее →
Сутки в ООС: 14 нарушений, ранен военный21.10.2021 08:00
На Донбассе сепаратисты зафиксировали 14 нарушений режима "тишины" - трижды применялось оружие, запрещенное минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 21 октября. ... подробнее →
- В ОРЛО объявили очередной "военный призыв"11:00
- Полиция Донетчины начала регулярные карантинные проверки10:00
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранен военный08:00
- На Донетчине развернули 236 пунктов обогрева17:00
- Экологи Бахмута собрали более 100 кг отработанных батареек15:00
- В Мариуполе упростили получение COVID-сертификатов14:00
- Малообеспеченным жителям Лисичанска выплатят компенсацию на установку автономного отопления12:00
- В ОРЛО произошел пожар на одной из шахт11:00
- ПРООН передала Донетчине мобильный социальный офис17:00
- В "ЦРБ ДНР" анонсировали "новогодние" кредиты для населения16:00
- ЦСКА София — Заря: анонс и прогноз на матч Лиги Конференций13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 октября12:00
- В ОРЛО объявили очередной "военный призыв"11:00
- Полиция Донетчины начала регулярные карантинные проверки10:00
- "Красная" карантинная зона Украины пополнилась еще одной областью09:00
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранен военный08:00
- На Донетчине развернули 236 пунктов обогрева17:00
- СНБО выпустил словарь рекомендованных терминов о Донбассе и Крыме16:00
- Экологи Бахмута собрали более 100 кг отработанных батареек15:00
- В Мариуполе упростили получение COVID-сертификатов14:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- 777 Original – виртуальное казино с розыгрышем прогрессивного джекпота16:00
- Какое оно — общество американской мечты: «Великий Гэтсби»16:00
- Как избавиться от мышей в доме раз и навсегда16:00
- В сети опубликовали видео задержания "представителя СЦКК ЛНР" (ВИДЕО)
- В "ЦРБ ДНР" анонсировали "новогодние" кредиты для населения
- В Константиновке ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте
- На Донетчине охотник застрелил своего товарища
- На Луганщине суд отправил под арест "офицера СЦКК ЛНР" Косяка
- В МВД анонсировали рейды по проверке COVID-сертификатов
- Боевики ОРДЛО разблокировали базу наблюдателей ОБСЕ в Горловке
- Малообеспеченным жителям Лисичанска выплатят компенсацию на установку автономного отопления
- В Славянске поддержали флешмоб "Батько наш Бандера" (ВИДЕО)
- Глава Пентагона назвал РФ виновником вооруженного конфликта на Донбассе