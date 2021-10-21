ЦСКА София — Заря: анонс и прогноз на матч Лиги Конференций 21.10.2021 13:00 В третьем туре группового этапа Лиги Конференций ЦСКА София будет принимать луганскую Зарю. Матч состоится 21 сентября в Софии на "Васил Левски". Начало встречи в 22:00. В прямом эфире игру покажет ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 октября 21.10.2021 12:00 В Украине за день подтвердили 22 415 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2701600. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 21 октября. При этом выздоровели уже 2352835 украинцев (накануне ... подробнее →

В ОРЛО объявили очередной "военный призыв" 21.10.2021 11:00 Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник своим указом поручил формированиям боевиков группировки "провести мероприятия по обязательному обучению военно-учетным специальностям" еще 300 жителей неподконтрольной ... подробнее →