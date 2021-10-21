Риски вакцинации против смерти от COVID-19

21.10.2021 17:00

За время пандемии от осложнений коронавируса умерли уже 58 700 украинцев. Почти все они не были вакцинированы. Как и 98% тех, кто попал в больницы. Врачи настаивают, что только прививки против ... подробнее →

Завтра состоится третий розыгрыш льготных жилищных кредитов для ВПЛ

21.10.2021 16:00

Завтра, 22 октября, состоится очередной раунд отбора участников проекта “Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц”, который совместно реализуют Министерство по вопросам реинтеграции ... подробнее →

В Чернобыльской зоне поймали "сталкера" из России

21.10.2021 15:00

В Чернобыльской зоне отчуждения пограничники поймали гражданина России, который незаконно проник туда ради экстремального туризма. Об этом в четверг, 21 октября, сообщает Госпогранслужба Украины. ... подробнее →

На Луганщине задержали члена НВФ «ЛНР», приехавшего за украинской пенсией

21.10.2021 14:00

Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР». Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинской ... подробнее →

ЦСКА София — Заря: анонс и прогноз на матч Лиги Конференций

21.10.2021 13:00

В третьем туре группового этапа Лиги Конференций ЦСКА София будет принимать луганскую Зарю. Матч состоится 21 сентября в Софии на "Васил Левски". Начало встречи в 22:00. В прямом эфире игру покажет ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 октября

21.10.2021 12:00

В Украине за день подтвердили 22 415 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2701600. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 21 октября. При этом выздоровели уже 2352835 украинцев (накануне ... подробнее →

В ОРЛО объявили очередной "военный призыв"

21.10.2021 11:00

Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник своим указом поручил формированиям боевиков группировки "провести мероприятия по обязательному обучению военно-учетным специальностям" еще 300 жителей неподконтрольной ... подробнее →

Полиция Донетчины начала регулярные карантинные проверки

21.10.2021 10:00

На Донетчине представители Нацполиции и Госпродпотребслужбы проводят карантинные проверки предпринимателей и мест торговли. Нарушителям выписывают штрафы. Об этом сообщает Суспільне . Так в ... подробнее →

"Красная" карантинная зона Украины пополнилась еще одной областью

21.10.2021 09:00

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ужесточить карантин в Сумской области. Об этом сообщает министр Кабмина Олега Немчинова. По ... подробнее →

Сутки в ООС: 14 нарушений, ранен военный

21.10.2021 08:00

На Донбассе сепаратисты зафиксировали 14 нарушений режима "тишины" - трижды применялось оружие, запрещенное минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 21 октября. ... подробнее →

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