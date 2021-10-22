Школьники из Луганщины, Закарпатья и Львовщины высадили "Аллею единства"

22.10.2021 17:00

29 учеников из разных областей приехали в Великолазовский лицей по обмену по программе "Схід та захід разом" и совместно высадили "Аллею единства". Об этом сообщает Суспільне . Деревья высаживали ... подробнее →

Когда в Украине будут современные библиотеки?

22.10.2021 16:00

По статистике, в Украине работает около 15 тысяч библиотек, 80% из них находятся в сельской местности. При этом их численность постоянно сокращается, а посещаемость падает каждый год. На смену ... подробнее →

На Донетчине распределили еще 9 млн гривен компенсации за разрушенное из-за агрессии РФ жилье

22.10.2021 15:00

Выплаты на общую сумму 9 миллионов гривен согласовали члены комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в ... подробнее →

Ситуация на КПВВ с ОРДЛО утром 22 сентября по данным ГПСУ

22.10.2021 14:00

"Все КПВВ вдоль линии разграничения открыты, однако пропускные операции происходят только на 2-х. На 11:00 через КПВВ “Новотроицкое” последовали 103 человека и 19 машин на временно ... подробнее →

Боевики "ЛНР" не выпускают людей через КПВВ "Станица Луганнская" для повторной вакцинации

22.10.2021 13:00

Десятки жителей ОРЛО не могут выехать за пункт пропуска "Станица Луганская" для того, чтобы получить вторую дозу вакцины от коронавируса. "Как известно, делать это желательно через определенный период ... подробнее →

СБУ вернула в ПФУ более 10 млн грн, начисленных "мертвым душам" из ОРДЛО

22.10.2021 12:00

В 2021 году Служба безопасности Украины установила более тысячи фактов махинаций с выплатами пенсий для жителей временно оккупированной части Луганской области. По данным спецслужб, деньги ... подробнее →

Генеральный консул Германии посетила КПВВ "Новотроицкое"

22.10.2021 11:00

Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Донецке госпожа Таня Байер посетила контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое», сообщает штаб ООС . Начальник центра ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 октября

22.10.2021 10:00

В Украине накануне зафиксировали 23 785 новых COVID-случаев - это антирекорд с начала пандемии. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 22 октября. Заболели 1800 детей и 391 медработник. При этом в ... подробнее →

В Минздраве рассказали о ревакцинации населения от COVID-19

22.10.2021 09:00

Министерство здравоохранения планирует в следующем году провести полный курс ревакцинации от короновируса. Об этом заявил замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин в эфире ... подробнее →

Луганская Заря заработала первые очки в Лиге конференций (ВИДЕО)

22.10.2021 08:00

Заря из Луганска на выезде выиграла у софийского ЦСКА в 3-м туре Лиги конференций — 1:0, сообщает sportarena.com . В первом тайме преимуществом владели хозяева поля, но луганская команда смогла ... подробнее →

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