Школьники из Луганщины, Закарпатья и Львовщины высадили "Аллею единства"22.10.2021 17:00
29 учеников из разных областей приехали в Великолазовский лицей по обмену по программе "Схід та захід разом" и совместно высадили "Аллею единства". Об этом сообщает Суспільне . Деревья высаживали ... подробнее →
Когда в Украине будут современные библиотеки?22.10.2021 16:00
По статистике, в Украине работает около 15 тысяч библиотек, 80% из них находятся в сельской местности. При этом их численность постоянно сокращается, а посещаемость падает каждый год. На смену ... подробнее →
На Донетчине распределили еще 9 млн гривен компенсации за разрушенное из-за агрессии РФ жилье22.10.2021 15:00
Выплаты на общую сумму 9 миллионов гривен согласовали члены комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в ... подробнее →
Ситуация на КПВВ с ОРДЛО утром 22 сентября по данным ГПСУ22.10.2021 14:00
"Все КПВВ вдоль линии разграничения открыты, однако пропускные операции происходят только на 2-х. На 11:00 через КПВВ “Новотроицкое” последовали 103 человека и 19 машин на временно ... подробнее →
Боевики "ЛНР" не выпускают людей через КПВВ "Станица Луганнская" для повторной вакцинации22.10.2021 13:00
Десятки жителей ОРЛО не могут выехать за пункт пропуска "Станица Луганская" для того, чтобы получить вторую дозу вакцины от коронавируса. "Как известно, делать это желательно через определенный период ... подробнее →
СБУ вернула в ПФУ более 10 млн грн, начисленных "мертвым душам" из ОРДЛО22.10.2021 12:00
В 2021 году Служба безопасности Украины установила более тысячи фактов махинаций с выплатами пенсий для жителей временно оккупированной части Луганской области. По данным спецслужб, деньги ... подробнее →
Генеральный консул Германии посетила КПВВ "Новотроицкое"22.10.2021 11:00
Генеральный консул Федеративной Республики Германия в Донецке госпожа Таня Байер посетила контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое», сообщает штаб ООС . Начальник центра ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 октября22.10.2021 10:00
В Украине накануне зафиксировали 23 785 новых COVID-случаев - это антирекорд с начала пандемии. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 22 октября. Заболели 1800 детей и 391 медработник. При этом в ... подробнее →
В Минздраве рассказали о ревакцинации населения от COVID-1922.10.2021 09:00
Министерство здравоохранения планирует в следующем году провести полный курс ревакцинации от короновируса. Об этом заявил замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин в эфире ... подробнее →
Луганская Заря заработала первые очки в Лиге конференций (ВИДЕО)22.10.2021 08:00
Заря из Луганска на выезде выиграла у софийского ЦСКА в 3-м туре Лиги конференций — 1:0, сообщает sportarena.com . В первом тайме преимуществом владели хозяева поля, но луганская команда смогла ... подробнее →
- "Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации17:00
- В Мариуполе прошли антитеррористические учения СБУ (ВИДЕО)10:00
- Через КПВВ на Донбассе за неделю прошли чуть больше 3000 человек17:00
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных10:00
- В Донецкой области открыли первые мультифункциональные спортплощадки по программе «Здоровая Украина»09:00
- В прифронтовой зоне Донетчины завершился второй этап восстановления жилья17:00
- На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов16:00
- На Луганщине открылись еще четыре центра вакцинации11:00
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранены два бойца ВСУ09:00
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц16:00
- "Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации17:00
- Минцифры упростило получение COVID-сертификата в "Дії"15:00
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 октября11:00
- В Мариуполе прошли антитеррористические учения СБУ (ВИДЕО)10:00
- Украина перешла на зимнее время09:00
- Через КПВВ на Донбассе за неделю прошли чуть больше 3000 человек17:00
- Шахтер получил вторую копию Кубка УЕФА15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 октября13:00
- Зеленский прокомментировал применение Байрактаров на Донбассе11:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября
- "Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации
- В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных
- На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов
- Премьер-министр Украины проверил работу центра массовой вакцинации в Краматорске
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 октября
- В Украине пройдут клинические испытания двух новых COVID-вакцин