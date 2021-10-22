Школьники из Луганщины, Закарпатья и Львовщины высадили "Аллею единства" 22.10.2021 17:00 29 учеников из разных областей приехали в Великолазовский лицей по обмену по программе "Схід та захід разом" и совместно высадили "Аллею единства". Об этом сообщает Суспільне . Деревья высаживали ... подробнее →

Когда в Украине будут современные библиотеки? 22.10.2021 16:00 По статистике, в Украине работает около 15 тысяч библиотек, 80% из них находятся в сельской местности. При этом их численность постоянно сокращается, а посещаемость падает каждый год. На смену ... подробнее →