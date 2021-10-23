Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 октября 23.10.2021 13:00 За минувшие сутки в Украине обнаружено 23 229 случаев коронавируса, что немного ниже рекордного прироста днем ранее. Об этом сообщается на сайте Минздрава в субботу, 23 октября. Также за минувшие ... подробнее →

Двое украинских воинов ранены на Донбассе за сутки 23.10.2021 11:00 За минувшие сутки на Донбассе один украинский военный получил ранения, еще один – боевые травмы, зафиксировано 13 российских обстрелов. С начала текущих обстрелов со стороны наемников РФ не ... подробнее →