На ж/д вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя открылись пункты COVID-вакцинации

23.10.2021 17:00

В Ивано-Франковске и Мариуполе на вокзалах открылись пункты вакцинации против коронавируса COVID-19. Об этом "Укрзализныця" сообщает в Фейсбуке . "На вокзалах Ивано-Франковска и Мариуполя открылись ... подробнее →

Школьникам ОРЛО продлили "карантинные" каникулы до 3 ноября

23.10.2021 15:00

В ОРЛО "Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия" продлила школьные каникулы до 3 ноября. Об этом сообщила пресс-служба "правительства" непризнанной республики. "В связи со сложной ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 октября

23.10.2021 13:00

За минувшие сутки в Украине обнаружено 23 229 случаев коронавируса, что немного ниже рекордного прироста днем ранее. Об этом сообщается на сайте Минздрава в субботу, 23 октября. Также за минувшие ... подробнее →

Двое украинских воинов ранены на Донбассе за сутки

23.10.2021 11:00

За минувшие сутки на Донбассе один украинский военный получил ранения, еще один – боевые травмы, зафиксировано 13 российских обстрелов. С начала текущих обстрелов со стороны наемников РФ не ... подробнее →

Украина получила третью партию военной помощи США

23.10.2021 09:00

В Украину прибыла третья заключительная партия дополнительной международной помощи от правительства Соединенных Штатов для нужд ВСУ. Стоимость груза составляет 60 млн долларов, сообщает пресс-служба ... подробнее →

На КППВ с ОРДЛО и Крымом установят пункты связи с властями

23.10.2021 08:00

СНБО поручит Министерству цифровой трансформации разработать техзадание по созданию на линии разграничения в ООС и Крымом пунктов для связи граждан с представителями украинской власти. Об этом сообщил ... подробнее →

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