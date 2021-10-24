Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября24.10.2021 17:00
ОВЕН Апрельским Овнам эта неделя принесет всевозможные неожиданности, к сожалению, не всегда приятные. Для родившихся в марте это ответственный период. Постаравшись, можно сделать так, что карьера ... подробнее →
Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca24.10.2021 15:00
Германия безвозмездно предоставила различным странам 7,6 миллионов доз антикоронавирусной вакцины AstraZeneca. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщает DW . Кроме того, еще 10 млн доз переданы в ... подробнее →
С 25 октября в ОРДО вводятся дополнительные карантинные ограничения24.10.2021 13:00
Глава «ДНР» Денис Пушилин подписал «указ» о внесении изменений в «режим повышенной готовности», который усиливает карантинные ограничения в подконтрольных ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 октября24.10.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано более 20,7 тысяч случаев COVID-19, что чуть меньше, чем днем ранее. Однако число госпитализированных немного возросло. Об этом в воскресенье, 24 октября, ... подробнее →
За сутки на Донбассе зафиксировано три обстрела, ранены двое воинов24.10.2021 10:00
С начала минувших суток российские наемники на Донбассе трижды обстреливали украинские позиции, ранены двое наших военнослужащих. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС. "За прошедшие сутки, ... подробнее →
В оккупированном Донецке разблокировали миссию ОБСЕ24.10.2021 09:00
В оккупированном боевиками Донецке завершилось длившееся неделю блокирование штаб-квартиры СММ ОБСЕ. Об этом сообщает Радио Свобода . К "протестующим" приехал "глава администрации" Донецка Алексей ... подробнее →
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