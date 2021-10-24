Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 24.10.2021 17:00 ОВЕН Апрельским Овнам эта неделя принесет всевозможные неожиданности, к сожалению, не всегда приятные. Для родившихся в марте это ответственный период. Постаравшись, можно сделать так, что карьера ... подробнее →

Германия передала Украине 1,5 млн доз вакцины AstraZeneca 24.10.2021 15:00 Германия безвозмездно предоставила различным странам 7,6 миллионов доз антикоронавирусной вакцины AstraZeneca. Об этом в воскресенье, 24 октября, сообщает DW . Кроме того, еще 10 млн доз переданы в ... подробнее →