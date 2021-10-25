В Минцифры анонсировали открытие тестовой зоны 5G в Киеве25.10.2021 17:00
28 октября в Киеве откроют тестовую зону технологии 5G - 5G Lab. Это совместный проект Минцифры, Vodafone Украина, Huawei Ukraine и UNIT.City. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Министерства ... подробнее →
Как будут работать пенсионные накопления?25.10.2021 16:00
Чиновники уже не впервые говорят, что действующая пенсионная система исчерпала себя. Количество пенсионеров ежегодно увеличивается, а трудоспособного населения – уменьшается. Через 10-15 лет ... подробнее →
На ж/д вокзале Краматорска открылся пункт вакцинации25.10.2021 15:00
На железнодорожном вокзале Краматорска сегодня открылся пункт массовой вакцинации от COVID-19, пишет Восточный проект . Только за час работы в нем сделали прививку 25 человек. Это жители Краматорска, ... подробнее →
Под посольством РФ в Киеве прошла акция с требованием открыть КПВВ на Донбассе25.10.2021 14:00
Украинская народная рада Донецкой и Луганской областей совместно с Восток SOS провели 25 октября под зданием посольства Российской Федерации в Киеве акцию протеста "Прекратите убивать людей: требуем ... подробнее →
На Центральном рынке оккупированного Луганска произошел пожар25.10.2021 13:00
На Центральном рынке в Луганске произошел пожар, огнем повреждены два торговых модуля. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР". О загорании расположенного в переулке Гоголя торгового модуля с ... подробнее →
На Донетчине начался ремонт трассы возле Святогорска25.10.2021 12:00
В рамках президентской программы "Большая стройка" на Донетчине начали восстанавливать 9 км трассы T-05-21 /М-03/ на подъезде к городу Святогорск. Об этом сообщает Укравтодор . Рабочие провели ... подробнее →
Сегодня на Донетчине в полном объеме начнется отопительный сезон25.10.2021 11:00
В Донецкой области сегодня в полном объеме должен начаться отопительный сезон. Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация . "На сегодняшний день в области уже работает 315 ... подробнее →
В ОРДО из-за коронавируса отменили "патриотический" велопробег25.10.2021 10:00
В ОРДО в связи с новыми карантинными ограничениями отменили запланированный на сегодня "праздничный" велопробег, сообщил так называемый "мэр" неподконтрольного Украине Донецка Алексей Кулемзин в своем ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 октября25.10.2021 09:00
В Украине за день подтвердили 14 634 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2784039. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 25 октября. При этом выздоровели 4 598 украинцев (всего - ... подробнее →
В Запорожской области ввели ограничения на внутренние перевозки25.10.2021 08:00
В Запорожской области с 25 октября решили ужесточить карантинные ограничения, областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС ввела ограничения на внутриобластные перевозки, сообщает местное издание ... подробнее →
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