Украинская народная рада Донецкой и Луганской областей совместно с Восток SOS провели 25 октября под зданием посольства Российской Федерации в Киеве акцию протеста "Прекратите убивать людей: требуем ... подробнее →

На железнодорожном вокзале Краматорска сегодня открылся пункт массовой вакцинации от COVID-19, пишет Восточный проект . Только за час работы в нем сделали прививку 25 человек. Это жители Краматорска, ... подробнее →

Чиновники уже не впервые говорят, что действующая пенсионная система исчерпала себя. Количество пенсионеров ежегодно увеличивается, а трудоспособного населения – уменьшается. Через 10-15 лет ... подробнее →

28 октября в Киеве откроют тестовую зону технологии 5G - 5G Lab. Это совместный проект Минцифры, Vodafone Украина, Huawei Ukraine и UNIT.City. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Министерства ... подробнее →

На Центральном рынке оккупированного Луганска произошел пожар 25.10.2021 13:00 На Центральном рынке в Луганске произошел пожар, огнем повреждены два торговых модуля. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР". О загорании расположенного в переулке Гоголя торгового модуля с ... подробнее →

На Донетчине начался ремонт трассы возле Святогорска 25.10.2021 12:00 В рамках президентской программы "Большая стройка" на Донетчине начали восстанавливать 9 км трассы T-05-21 /М-03/ на подъезде к городу Святогорск. Об этом сообщает Укравтодор . Рабочие провели ... подробнее →

Сегодня на Донетчине в полном объеме начнется отопительный сезон 25.10.2021 11:00 В Донецкой области сегодня в полном объеме должен начаться отопительный сезон. Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация . "На сегодняшний день в области уже работает 315 ... подробнее →