В Минцифры анонсировали открытие тестовой зоны 5G в Киеве

25.10.2021 17:00

28 октября в Киеве откроют тестовую зону технологии 5G - 5G Lab. Это совместный проект Минцифры, Vodafone Украина, Huawei Ukraine и UNIT.City. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Министерства ... подробнее →

Как будут работать пенсионные накопления?

25.10.2021 16:00

Чиновники уже не впервые говорят, что действующая пенсионная система исчерпала себя. Количество пенсионеров ежегодно увеличивается, а трудоспособного населения – уменьшается. Через 10-15 лет ... подробнее →

На ж/д вокзале Краматорска открылся пункт вакцинации

25.10.2021 15:00

На железнодорожном вокзале Краматорска сегодня открылся пункт массовой вакцинации от COVID-19, пишет Восточный проект . Только за час работы в нем сделали прививку 25 человек. Это жители Краматорска, ... подробнее →

Под посольством РФ в Киеве прошла акция с требованием открыть КПВВ на Донбассе

25.10.2021 14:00

Украинская народная рада Донецкой и Луганской областей совместно с Восток SOS провели 25 октября под зданием посольства Российской Федерации в Киеве акцию протеста "Прекратите убивать людей: требуем ... подробнее →

На Центральном рынке оккупированного Луганска произошел пожар

25.10.2021 13:00

На Центральном рынке в Луганске произошел пожар, огнем повреждены два торговых модуля. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР". О загорании расположенного в переулке Гоголя торгового модуля с ... подробнее →

На Донетчине начался ремонт трассы возле Святогорска

25.10.2021 12:00

В рамках президентской программы "Большая стройка" на Донетчине начали восстанавливать 9 км трассы T-05-21 /М-03/ на подъезде к городу Святогорск. Об этом сообщает Укравтодор . Рабочие провели ... подробнее →

Сегодня на Донетчине в полном объеме начнется отопительный сезон

25.10.2021 11:00

В Донецкой области сегодня в полном объеме должен начаться отопительный сезон. Об этом сообщает Донецкая областная государственная администрация . "На сегодняшний день в области уже работает 315 ... подробнее →

В ОРДО из-за коронавируса отменили "патриотический" велопробег

25.10.2021 10:00

В ОРДО в связи с новыми карантинными ограничениями отменили запланированный на сегодня "праздничный" велопробег, сообщил так называемый "мэр" неподконтрольного Украине Донецка Алексей Кулемзин в своем ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 октября

25.10.2021 09:00

В Украине за день подтвердили 14 634 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2784039. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 25 октября. При этом выздоровели 4 598 украинцев (всего - ... подробнее →

В Запорожской области ввели ограничения на внутренние перевозки

25.10.2021 08:00

В Запорожской области с 25 октября решили ужесточить карантинные ограничения, областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС ввела ограничения на внутриобластные перевозки, сообщает местное издание ... подробнее →

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