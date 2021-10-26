Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля ВАЗ-21130 пострадали вследствие столкновения с внедорожником Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

Оккупационные власти ОРДЛО вбросили в информационное пространство якобы согласованную "повестку дня" заседания ТКГ по Донбассу, которое запланировано на 26-27 октября. "В частности, на заседании ... подробнее →

26.10.2021 10:00

В Украине за день подтвердили 19 120 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2 803 159. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 26 октября. При этом выздоровели уже 2 390 112 человек ... подробнее →