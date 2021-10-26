Создана интерактивная карта заведений культуры Донбасса26.10.2021 17:00
Команда ОО «Місто-сад» опубликовала интерактивную карту учреждений культуры Донетчины и Луганщины. На ней представлены коммунальные учреждения, которые подчинены общинам: дома и дворцы ... подробнее →
В ОРДЛО потребовали привлечь к работе ТКГ Медведчука26.10.2021 16:00
Представители ОРДЛО в гуманитарной подгруппе потребовали от Украины вернуть в переговорный процесс главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщила ... подробнее →
Наемники РФ обстреляли жилые дома в Гранитном26.10.2021 15:00
В Донецкой области российские наемники РФ обстреляли село Гранитное, в результате чего повреждены жилые дома и электросети. Об этом в Facebook сообщил глава Мирненской поселковой военно-гражданской ... подробнее →
Еще две области Украины перешли в красную зону26.10.2021 14:00
С сегодняшнего дня Ровенская и Николаевская области перешли в красную зону. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Сегодня в Ровненской и Николаевской областях введен "красный" уровень ... подробнее →
На Херсонщину прибыл мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-1926.10.2021 13:00
25 октября колонна техники спасателей доставила мобильный госпиталь ГСЧС Украины в город Каховка Херсонской области. Госпиталь будет работать на специально подготовленной площадке Каховской ... подробнее →
В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием машины ОБСЕ26.10.2021 12:00
Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля ВАЗ-21130 пострадали вследствие столкновения с внедорожником Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
Оккупанты ОРДЛО озвучили "повестку дня" очередного заседания ТКГ26.10.2021 11:00
Оккупационные власти ОРДЛО вбросили в информационное пространство якобы согласованную "повестку дня" заседания ТКГ по Донбассу, которое запланировано на 26-27 октября. "В частности, на заседании ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 октября26.10.2021 10:00
В Украине за день подтвердили 19 120 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2 803 159. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 26 октября. При этом выздоровели уже 2 390 112 человек ... подробнее →
В Сети появилась фейковая "Дія"26.10.2021 09:00
В фейковом Telegram-канале Дія предлагают поддельное приложение для Android с возможностью редактирования данных, сообщает НВ . Благодаря этому несовершеннолетние могут указывать в нем какой угодно ... подробнее →
Сутки в ООС: четыре обстрела, у ВСУ двое раненых26.10.2021 08:00
За сутки, 25 октября, на Донбассе сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня - ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 26 октября. При этом ... подробнее →
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