Создана интерактивная карта заведений культуры Донбасса

26.10.2021 17:00

Команда ОО «Місто-сад» опубликовала интерактивную карту учреждений культуры Донетчины и Луганщины. На ней представлены коммунальные учреждения, которые подчинены общинам: дома и дворцы ... подробнее →

В ОРДЛО потребовали привлечь к работе ТКГ Медведчука

26.10.2021 16:00

Представители ОРДЛО в гуманитарной подгруппе потребовали от Украины вернуть в переговорный процесс главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщила ... подробнее →

Наемники РФ обстреляли жилые дома в Гранитном

26.10.2021 15:00

В Донецкой области российские наемники РФ обстреляли село Гранитное, в результате чего повреждены жилые дома и электросети. Об этом в Facebook сообщил глава Мирненской поселковой военно-гражданской ... подробнее →

Еще две области Украины перешли в красную зону

26.10.2021 14:00

С сегодняшнего дня Ровенская и Николаевская области перешли в красную зону. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Сегодня в Ровненской и Николаевской областях введен "красный" уровень ... подробнее →

На Херсонщину прибыл мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19

26.10.2021 13:00

25 октября колонна техники спасателей доставила мобильный госпиталь ГСЧС Украины в город Каховка Херсонской области. Госпиталь будет работать на специально подготовленной площадке Каховской ... подробнее →

В оккупированном Донецке произошло ДТП с участием машины ОБСЕ

26.10.2021 12:00

Водитель и двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля ВАЗ-21130 пострадали вследствие столкновения с внедорожником Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

Оккупанты ОРДЛО озвучили "повестку дня" очередного заседания ТКГ

26.10.2021 11:00

Оккупационные власти ОРДЛО вбросили в информационное пространство якобы согласованную "повестку дня" заседания ТКГ по Донбассу, которое запланировано на 26-27 октября. "В частности, на заседании ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 октября

26.10.2021 10:00

В Украине за день подтвердили 19 120 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2 803 159. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 26 октября. При этом выздоровели уже 2 390 112 человек ... подробнее →

В Сети появилась фейковая "Дія"

26.10.2021 09:00

В фейковом Telegram-канале Дія предлагают поддельное приложение для Android с возможностью редактирования данных, сообщает НВ . Благодаря этому несовершеннолетние могут указывать в нем какой угодно ... подробнее →

Сутки в ООС: четыре обстрела, у ВСУ двое раненых

26.10.2021 08:00

За сутки, 25 октября, на Донбассе сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня - ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС во вторник, 26 октября. При этом ... подробнее →

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