Между Святогорском и Харьковом будет курсировать электропоезд27.10.2021 17:00
C 31 октября курсирование электропоездов № 6407/6418 сообщением "Харьков-Пассажирский – Изюм – Харьков-Левада" будет продлено до станции "Святогорск". Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →
Шмыгаль в Донецкой области открыл новый Центр безопасности27.10.2021 16:00
На территории пгт Очеретино Покровского района Донецкой области состоялось открытие Центра безопасности граждан. На церемонии открытия присутствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает ... подробнее →
30 октября сразу 7 областей Украины переходят в "красную" зону карантина27.10.2021 15:00
На территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей установили "красный" уровень эпидопасности. Об этом в Telegram сообщил министр ... подробнее →
В Бахмуте открылся центр личностного развития для молодежи из ОРДЛО27.10.2021 14:00
Центр социального и личностного развития молодежи с временно оккупированных территорий Украины торжественно открыт на базе Горловского института иностранных языков Государственного высшего учебного ... подробнее →
Киберполиция задержала создателя фейковой "Дії"27.10.2021 13:00
Киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг, который полностью копировал дизайн "Дії". Им оказался 21-летний парень. Правонарушителю может грозить до шести лет ... подробнее →
Илон Маск установил новый рекорд Forbes27.10.2021 12:00
Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю составления рейтингов Forbes . Его состояние оценивается в 271,3 миллиарда долларов. ... подробнее →
Один украинский воин погиб, еще один ранен в зоне ООС за сутки27.10.2021 11:00
За сутки, 26 октября, на Донбассе сепаратисты 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Об этом сообщает ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября27.10.2021 10:00
В Украине за день подтвердили 22 574 новых случая коронавируса - всего в стране их уже 2 825 733. Об этом сообщает Минздрав в среду, 27 октября. При этом выздоровели 2 401 705 украинцев (накануне - 11 ... подробнее →
В Харькове мажор устроил смертельное ДТП (ВИДЕО)27.10.2021 09:00
В Харькове вечером во вторник, 26 октября, произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infiniti на огромной скорости выехал на перекресток на красный свет и столкнулся с другой машиной, водитель которой ... подробнее →
ВСУ впервые примененили Bayraktar для уничтожения цели на Донбассе (ВИДЕО)27.10.2021 08:00
В Генштабе ВСУ официально подтвердили первое применение ударного беспилотника Bayraktar на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ВСУ . Отмечается, что это было сделано это в ответ на обстрел гаубиц ... подробнее →
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