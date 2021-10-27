Центр социального и личностного развития молодежи с временно оккупированных территорий Украины торжественно открыт на базе Горловского института иностранных языков Государственного высшего учебного ... подробнее →

На территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей установили "красный" уровень эпидопасности. Об этом в Telegram сообщил министр ... подробнее →

C 31 октября курсирование электропоездов № 6407/6418 сообщением "Харьков-Пассажирский – Изюм – Харьков-Левада" будет продлено до станции "Святогорск". Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

Киберполиция задержала создателя фейковой "Дії" 27.10.2021 13:00 Киберполиция разоблачила разработчика фейкового приложения цифровых услуг, который полностью копировал дизайн "Дії". Им оказался 21-летний парень. Правонарушителю может грозить до шести лет ... подробнее →

Илон Маск установил новый рекорд Forbes 27.10.2021 12:00 Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком за всю историю составления рейтингов Forbes . Его состояние оценивается в 271,3 миллиарда долларов. ... подробнее →