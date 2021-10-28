Россия ответила на удар Bayraktar ВСУ запретом на ввоз турецких мандаринов, в которых якобы "повышен уровень пестицидов". Об этом сообшает Pravda.ru . Так, в четверг, 28 октября, Роспотребнадзор ... подробнее →

До конца отопительного сезона украинцы будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ . "Все ... подробнее →

Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц в Украине на период до 2024 года. Об этом сообщает пресс-центр Кабинета министров . Документ на заседании Кабинета министров в ... подробнее →

Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение клинических испытаний двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин от коронавируса. Запрос на испытания подала корпорация Sanofi, чья ... подробнее →

В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки 28.10.2021 13:00 В результате артиллерийских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск вчера в Трехизбенке повреждены жилые и нежилые здания по переулку Степной. Было выпущено около 20 снарядов. Об этом ... подробнее →