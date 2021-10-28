В Украине пройдут клинические испытания двух новых COVID-вакцин

28.10.2021 17:00

Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение клинических испытаний двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин от коронавируса. Запрос на испытания подала корпорация Sanofi, чья ... подробнее →

Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц

28.10.2021 16:00

Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц в Украине на период до 2024 года. Об этом сообщает пресс-центр Кабинета министров . Документ на заседании Кабинета министров в ... подробнее →

В Кабмине назвали цену на газ до конца отопительного сезона

28.10.2021 15:00

До конца отопительного сезона украинцы будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ . "Все ... подробнее →

Россия остановила закупки турецких мандаринов в ответ на удар Bayraktar ВСУ на Донбассе

28.10.2021 14:00

Россия ответила на удар Bayraktar ВСУ запретом на ввоз турецких мандаринов, в которых якобы "повышен уровень пестицидов". Об этом сообшает Pravda.ru . Так, в четверг, 28 октября, Роспотребнадзор ... подробнее →

В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки

28.10.2021 13:00

В результате артиллерийских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск вчера в Трехизбенке повреждены жилые и нежилые здания по переулку Степной. Было выпущено около 20 снарядов. Об этом ... подробнее →

Премьер-министр Украины проверил работу центра массовой вакцинации в Краматорске

28.10.2021 12:00

Во время рабочей поездки на Донетчину Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил Центр массовой вакцинации, развернутый на автовокзале в Краматорске, сообщает пресс-центр ДонОГА. «Мы ехали ... подробнее →

В Украине установлен новый рекорд суточной заболеваемости COVID-19

28.10.2021 11:00

В Украине по состоянию на утро 28 октября зафиксирован 26 071 новый случай заражения COVID-19 - это самый высокий показатель суточной заболеваемости в стране с начала пандемии. До этого рекордный ... подробнее →

"Шахтер" вышел в четвертьфинал Кубка Украины (ВИДЕО)

28.10.2021 10:00

Донецкий "Шахтер" без особых проблем пробился в четвертьфинал Кубка Украины по футболу. В 1/8 финала "горняки" разгромили одесский "Черноморец" - 3:0, сообщает РБК-Украина . Первая половина прошла ... подробнее →

На Донбассе - 15 обстрелов за сутки, один украинский воин погиб

28.10.2021 09:00

За прошедшие сутки, 27 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями ... подробнее →

Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе

28.10.2021 08:00

На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе российская сторона выдвинула ультиматум - потребовала отдать часть подконтрольной Украине территории взамен ... подробнее →

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