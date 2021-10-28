В Украине пройдут клинические испытания двух новых COVID-вакцин28.10.2021 17:00
Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение клинических испытаний двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин от коронавируса. Запрос на испытания подала корпорация Sanofi, чья ... подробнее →
Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц28.10.2021 16:00
Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц в Украине на период до 2024 года. Об этом сообщает пресс-центр Кабинета министров . Документ на заседании Кабинета министров в ... подробнее →
В Кабмине назвали цену на газ до конца отопительного сезона28.10.2021 15:00
До конца отопительного сезона украинцы будут платить 7,96 грн за кубометр газа. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания Кабинета Министров, информирует Цензор.НЕТ . "Все ... подробнее →
Россия остановила закупки турецких мандаринов в ответ на удар Bayraktar ВСУ на Донбассе28.10.2021 14:00
Россия ответила на удар Bayraktar ВСУ запретом на ввоз турецких мандаринов, в которых якобы "повышен уровень пестицидов". Об этом сообшает Pravda.ru . Так, в четверг, 28 октября, Роспотребнадзор ... подробнее →
В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки28.10.2021 13:00
В результате артиллерийских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск вчера в Трехизбенке повреждены жилые и нежилые здания по переулку Степной. Было выпущено около 20 снарядов. Об этом ... подробнее →
Премьер-министр Украины проверил работу центра массовой вакцинации в Краматорске28.10.2021 12:00
Во время рабочей поездки на Донетчину Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил Центр массовой вакцинации, развернутый на автовокзале в Краматорске, сообщает пресс-центр ДонОГА. «Мы ехали ... подробнее →
В Украине установлен новый рекорд суточной заболеваемости COVID-1928.10.2021 11:00
В Украине по состоянию на утро 28 октября зафиксирован 26 071 новый случай заражения COVID-19 - это самый высокий показатель суточной заболеваемости в стране с начала пандемии. До этого рекордный ... подробнее →
"Шахтер" вышел в четвертьфинал Кубка Украины (ВИДЕО)28.10.2021 10:00
Донецкий "Шахтер" без особых проблем пробился в четвертьфинал Кубка Украины по футболу. В 1/8 финала "горняки" разгромили одесский "Черноморец" - 3:0, сообщает РБК-Украина . Первая половина прошла ... подробнее →
На Донбассе - 15 обстрелов за сутки, один украинский воин погиб28.10.2021 09:00
За прошедшие сутки, 27 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями ... подробнее →
Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе28.10.2021 08:00
На заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе российская сторона выдвинула ультиматум - потребовала отдать часть подконтрольной Украине территории взамен ... подробнее →
- Через КПВВ на Донбассе за неделю прошли чуть больше 3000 человек17:00
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных10:00
- В Донецкой области открыли первые мультифункциональные спортплощадки по программе «Здоровая Украина»09:00
- В прифронтовой зоне Донетчины завершился второй этап восстановления жилья17:00
- На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов16:00
- На Луганщине открылись еще четыре центра вакцинации11:00
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранены два бойца ВСУ09:00
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц16:00
- В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки13:00
- Премьер-министр Украины проверил работу центра массовой вакцинации в Краматорске12:00
- Через КПВВ на Донбассе за неделю прошли чуть больше 3000 человек17:00
- Шахтер получил вторую копию Кубка УЕФА15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 октября13:00
- Зеленский прокомментировал применение Байрактаров на Донбассе11:00
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных10:00
- В Донецкой области открыли первые мультифункциональные спортплощадки по программе «Здоровая Украина»09:00
- В прифронтовой зоне Донетчины завершился второй этап восстановления жилья17:00
- На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов16:00
- На этих выходных Украина перейдет на зимнее время15:00
- В Минздраве назвали регион-передовик COVID-вакцинации в Украине14:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- Россия в ТКГ выдвинула новое требование для открытия КПВВ на Донбассе
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц
- ВСУ впервые примененили Bayraktar для уничтожения цели на Донбассе (ВИДЕО)
- Между Святогорском и Харьковом будет курсировать электропоезд
- В Харькове мажор устроил смертельное ДТП (ВИДЕО)
- В ЛугОГА рассказали о последствиях обстрела Трехизбенки
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 октября
- Шмыгаль в Донецкой области открыл новый Центр безопасности
- Один украинский воин погиб, еще один ранен в зоне ООС за сутки
- 30 октября сразу 7 областей Украины переходят в "красную" зону карантина