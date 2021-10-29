В Украине есть примеры, когда руководство территориальных громад эффективно проводит кампанию по вакцинации от коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ . ... подробнее →

В 2021 году украинцы переведут стрелки на час назад в ночь с 30 на 31 октября в 4:00. Этот вопрос регламентирован постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления ... подробнее →

Двадцать тысяч саженцев дубов высадили в Донецкой области 29 октября в рамах национальной программы «Зеленая страна», направленной на защиту природы и окружающей среды, - сообщает ... подробнее →

Спасатели завершили работы по восстановлению пострадавших от обстрелов жилых домов в прифронтовой зоне Донецкой области в рамках второго этапа. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Донецкой ... подробнее →

Метинвест обеспечит кислородом больницы четырех регионов 29.10.2021 13:00 Группа Метинвест бесплатно предоставит кислород в больницы четырех регионов, сообщает пресс-служба компании . Так, 300 тонн кислорода поставят в больницы Киева и Харькова. Также кислородом обесаечат ... подробнее →

Луганская Заря пробилась в 1/4 финала Кубка Украины (ВИДЕО) 29.10.2021 12:00 В рамках 1/8 финал Кубка Украины львовский Рух на своем поле принимал луганскую Зарю, сообщает iSport.ua . В основное время команды не смогли поразить ворота друг друга, несмотря на то, что создали ... подробнее →

На Луганщине открылись еще четыре центра вакцинации 29.10.2021 11:00 В Луганской области открыты еще четыре новых центра массовой вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА. Новые центры, расположенные в Северодонецке, Лисичанске, Новопскове и Счастье, начали ... подробнее →