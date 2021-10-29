В прифронтовой зоне Донетчины завершился второй этап восстановления жилья29.10.2021 17:00
Спасатели завершили работы по восстановлению пострадавших от обстрелов жилых домов в прифронтовой зоне Донецкой области в рамках второго этапа. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Донецкой ... подробнее →
На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов29.10.2021 16:00
Двадцать тысяч саженцев дубов высадили в Донецкой области 29 октября в рамах национальной программы «Зеленая страна», направленной на защиту природы и окружающей среды, - сообщает ... подробнее →
На этих выходных Украина перейдет на зимнее время29.10.2021 15:00
В 2021 году украинцы переведут стрелки на час назад в ночь с 30 на 31 октября в 4:00. Этот вопрос регламентирован постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления ... подробнее →
В Минздраве назвали регион-передовик COVID-вакцинации в Украине29.10.2021 14:00
В Украине есть примеры, когда руководство территориальных громад эффективно проводит кампанию по вакцинации от коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ . ... подробнее →
Метинвест обеспечит кислородом больницы четырех регионов29.10.2021 13:00
Группа Метинвест бесплатно предоставит кислород в больницы четырех регионов, сообщает пресс-служба компании . Так, 300 тонн кислорода поставят в больницы Киева и Харькова. Также кислородом обесаечат ... подробнее →
Луганская Заря пробилась в 1/4 финала Кубка Украины (ВИДЕО)29.10.2021 12:00
В рамках 1/8 финал Кубка Украины львовский Рух на своем поле принимал луганскую Зарю, сообщает iSport.ua . В основное время команды не смогли поразить ворота друг друга, несмотря на то, что создали ... подробнее →
На Луганщине открылись еще четыре центра вакцинации29.10.2021 11:00
В Луганской области открыты еще четыре новых центра массовой вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА. Новые центры, расположенные в Северодонецке, Лисичанске, Новопскове и Счастье, начали ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 октября29.10.2021 10:00
В Украине за день подтвердили 26 870 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2 878 674. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 29 октября. При этом выздоровели уже 2 421 495 украинцев ... подробнее →
Сутки в ООС: 14 нарушений, ранены два бойца ВСУ29.10.2021 09:00
За сутки, 28 октября, на Донбассе сепаратисты 14 раз нарушили режим "тишины" - ранены двое военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 29 октября. Вблизи Луганского сепаратисты дважды ... подробнее →
В Минцифры анонсировали оформление соцвыплат через Дію29.10.2021 08:00
На портале государственных услуг и в мобильном приложении Дія вскоре появится новая услуга – оформление пенсий и субсидий. Об этом рассказал руководитель электронных услуг в Министерстве ... подробнее →
- "Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации17:00
- В Мариуполе прошли антитеррористические учения СБУ (ВИДЕО)10:00
- Через КПВВ на Донбассе за неделю прошли чуть больше 3000 человек17:00
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных10:00
- В Донецкой области открыли первые мультифункциональные спортплощадки по программе «Здоровая Украина»09:00
- В прифронтовой зоне Донетчины завершился второй этап восстановления жилья17:00
- На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов16:00
- На Луганщине открылись еще четыре центра вакцинации11:00
- Сутки в ООС: 14 нарушений, ранены два бойца ВСУ09:00
- Правительство утвердило Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц16:00
- "Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации17:00
- Минцифры упростило получение COVID-сертификата в "Дії"15:00
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 октября11:00
- В Мариуполе прошли антитеррористические учения СБУ (ВИДЕО)10:00
- Украина перешла на зимнее время09:00
- Через КПВВ на Донбассе за неделю прошли чуть больше 3000 человек17:00
- Шахтер получил вторую копию Кубка УЕФА15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 октября13:00
- Зеленский прокомментировал применение Байрактаров на Донбассе11:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- Риски вакцинации против смерти от COVID-1917:00
- Опасность трансжиров в рационе украинцев17:00
- Долги и обещания украинским военным17:00
- Обзор онлайн казино Космолот10:00
- Больше возможностей для общин. Что изменилось в законе про транспорт?16:00
- Горячие цены. Почему тарифы на тепло и воду ползут вверх?09:00
- Как будут работать новые карантинные ограничения?16:00
- Андрей Шевченко после ухода из сборной Украины может возглавить киевское «Динамо»: Луческу уволят?15:00
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 ноября
- "Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации
- Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных
- На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 октября
- Зеленский прокомментировал применение Байрактаров на Донбассе
- На этих выходных Украина перейдет на зимнее время
- В Минздраве назвали регион-передовик COVID-вакцинации в Украине
- Шахтер получил вторую копию Кубка УЕФА
- Минцифры упростило получение COVID-сертификата в "Дії"