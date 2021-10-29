В прифронтовой зоне Донетчины завершился второй этап восстановления жилья

29.10.2021 17:00

Спасатели завершили работы по восстановлению пострадавших от обстрелов жилых домов в прифронтовой зоне Донецкой области в рамках второго этапа. Об этом 29 октября сообщает пресс-служба Донецкой ... подробнее →

На Донетчине высадили 20 тысяч саженцев дубов

29.10.2021 16:00

Двадцать тысяч саженцев дубов высадили в Донецкой области 29 октября в рамах национальной программы «Зеленая страна», направленной на защиту природы и окружающей среды, - сообщает ... подробнее →

На этих выходных Украина перейдет на зимнее время

29.10.2021 15:00

В 2021 году украинцы переведут стрелки на час назад в ночь с 30 на 31 октября в 4:00. Этот вопрос регламентирован постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления ... подробнее →

В Минздраве назвали регион-передовик COVID-вакцинации в Украине

29.10.2021 14:00

В Украине есть примеры, когда руководство территориальных громад эффективно проводит кампанию по вакцинации от коронавируса. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ . ... подробнее →

Метинвест обеспечит кислородом больницы четырех регионов

29.10.2021 13:00

Группа Метинвест бесплатно предоставит кислород в больницы четырех регионов, сообщает пресс-служба компании . Так, 300 тонн кислорода поставят в больницы Киева и Харькова. Также кислородом обесаечат ... подробнее →

Луганская Заря пробилась в 1/4 финала Кубка Украины (ВИДЕО)

29.10.2021 12:00

В рамках 1/8 финал Кубка Украины львовский Рух на своем поле принимал луганскую Зарю, сообщает iSport.ua . В основное время команды не смогли поразить ворота друг друга, несмотря на то, что создали ... подробнее →

На Луганщине открылись еще четыре центра вакцинации

29.10.2021 11:00

В Луганской области открыты еще четыре новых центра массовой вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА. Новые центры, расположенные в Северодонецке, Лисичанске, Новопскове и Счастье, начали ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 октября

29.10.2021 10:00

В Украине за день подтвердили 26 870 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 2 878 674. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 29 октября. При этом выздоровели уже 2 421 495 украинцев ... подробнее →

Сутки в ООС: 14 нарушений, ранены два бойца ВСУ

29.10.2021 09:00

За сутки, 28 октября, на Донбассе сепаратисты 14 раз нарушили режим "тишины" - ранены двое военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в пятницу, 29 октября. Вблизи Луганского сепаратисты дважды ... подробнее →

В Минцифры анонсировали оформление соцвыплат через Дію

29.10.2021 08:00

На портале государственных услуг и в мобильном приложении Дія вскоре появится новая услуга – оформление пенсий и субсидий. Об этом рассказал руководитель электронных услуг в Министерстве ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх