Через КПВВ на Донбассе за неделю прошли чуть больше 3000 человек

30.10.2021 17:00

За неделю линию разграничения через КПВВ на Донбассе смогли пересечь всего 3105 человек и 142 транспортных средства. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Через дорожный коридор ... подробнее →

Шахтер получил вторую копию Кубка УЕФА

30.10.2021 15:00

Донецкий Шахтер получил точную копию Кубка УЕФА, которая была изготовленная в Италии, сообщает iSport.ua . Голкипер команды Андрей Пятов и директор по футболу Дарио Срна представили трофей. Стоит ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 октября

30.10.2021 13:00

За минувшие сутки в Украине обнаружили 26 198 новых случаев коронавируса, а с начала пандемии - 2 904 872. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 30 октября. Также за минувшие сутки: - ... подробнее →

Зеленский прокомментировал применение Байрактаров на Донбассе

30.10.2021 11:00

Вооруженные Силы Украины используют имеющееся у них вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и лишь в ответ на нарушения режима тишины на Донбассе со стороны ... подробнее →

Обострение ситуации в ООС: за сутки ранены пять военных

30.10.2021 10:00

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировали 19 обстрелов со стороны сепаратистов, ранены пять военных. Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 30 октября. Пострадаших ... подробнее →

В Донецкой области открыли первые мультифункциональные спортплощадки по программе «Здоровая Украина»

30.10.2021 09:00

Селидовская громада стала первой на территории Донецкой области, где появились мультифункциональные спортивные площадки, построенные в рамках президентской программы «Здоровая Украина», ... подробнее →

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