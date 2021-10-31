"Спутник Лайт" признали непригодым для первичной вакцинации 31.10.2021 17:00 Российская вакцина "Спутник Лайт", которую активно используют в ОРДЛО, должна использоваться только при ревакцинации. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС . "В ... подробнее →

Минцифры упростило получение COVID-сертификата в "Дії" 31.10.2021 15:00 В приложении и на портале госуслуг "Дія" упростили получение COVID-сертификата. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации 31 октября. "Правительство упростило получение ... подробнее →