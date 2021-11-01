В ЛугОГА назвали сроки запуска междугороднего троллейбуса

01.11.2021 17:00

Уже в декабре будет запущен первый участок троллейбусного сообщения между Северодонецком, Лисичанском и Рубежным. Об этом на пресс-конференции сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Область получит ... подробнее →

В Украине впервые наладили производство боеприпасов для гранатомета

01.11.2021 16:00

Сегодня, 1 ноября, в "Укроборонпроме" презентовали гранатометные боеприпасы ВОГ-17В, передает телеканал "Дом" . ВОГ-17В предназначены для автоматического гранатомета, который используют для ведения ... подробнее →

Арахамия рассказал о грядущих ротациях в Кабмине

01.11.2021 15:00

В среду парламент должен рассмотреть кадровые вопросы в Кабмине. Об этом заявил на Согласительном совете глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ . "Нас ждет ряд кадровых ... подробнее →

Донетчина вышла в "лидеры" по госпитализации пациентов с COVID-19

01.11.2021 14:00

По состоянию на 1 ноября в Донецкой области занято уже 90% ковидных коек (госпитализированы 3504 человека с диагнозом COVID-19). Об этом свидетельствуют данные СНБО. На втором месте оказалась ... подробнее →

В Австралии разработали COVID-вакцину в виде пластыря

01.11.2021 13:00

Ученые Квинслендского университета (Австралия) успешно ввели препарат против коронавируса, разработанный Техасским университетом (США), подопытным мышам с помощью пластыря с микроиголками. Об этом ... подробнее →

Для жителей прифронтовой зоны Луганщины запустили соцрейсы на вакцинацию (ВИДЕО)

01.11.2021 12:00

В Луганской области для желающих сделать прививку от коронавирусной инфекции организовали социальный транспорт, сообщает телеканал "Дом" . С транспортом помогли в гуманитарной миссии "Пролиска", они ... подробнее →

Глава Минреинтеграции подал в отставку

01.11.2021 11:00

Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал в отставку по собственному желанию. Об этом в Telegram сообщил ... подробнее →

РФ выдвинула свои предложения по нормандской встрече

01.11.2021 10:00

Россия передала свои предложения относительно возможности организации встречи в Нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе и ожидает реакции от других сторон. Об этом заявил министр ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 ноября

01.11.2021 09:00

За минувшие сутки в Украине выявили 13 936 новых случая коронавируса, скончались почти 300 человек. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает пресс-служба Минздрава . Статистика за сутки: Новых ... подробнее →

Обострение на Донбассе: 14 обстрелов, ранен боец ВСУ

01.11.2021 08:00

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе 14 раз нарушили режим тишины, один украинский военный получил боевую травму. С начала текущих суток соблюдается режим тишины. Об этом в понедельник, 1 ноября, ... подробнее →

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