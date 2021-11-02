Сто тридцать три человека, прибывшие в ОРДО с подконтрольной Украине территории, прошли через гуманитарный коридор в Еленовке южнее Донецка в понедельник, 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

В Министерстве образования и науки сообщили , что со временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса в украинские учреждения высшего образования в текущем году на обучение было зачислено более ... подробнее →

В среду 3 ноября донецкий "Шахтер" в рамках 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов на выезде встретится с мадридским "Реалом", сообщает ТСН . Поединок состоится на "Сантьяго Бернабеу" в столице ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 ноября 02.11.2021 11:00 За минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели почти 20 тысяч человек, а скончались от осложнений COVID-19 700 человек. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает пресс-служба Минздрава . Также за ... подробнее →