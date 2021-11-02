В Дії появились сертификаты ПЦР-тестов

02.11.2021 10:00

В приложении Дія теперь можно получить COVID-сертификат на основании ПЦР-теста. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Дія и медицинские лаборатории ДИЛА, Эскулаб, Смартлаб ... подробнее →

На Донбассе погиб украинский воин

02.11.2021 09:00

За прошедшие сутки, 1 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями ... подробнее →

Стали известны результаты выборов мэра Харькова

02.11.2021 08:00

Территориальная избирательная комиссия объявила Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова. За него проголосовали 146 240 избирателей (50,66%). Об этом сообщает Телеграм-канал Политика Страны . ... подробнее →

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