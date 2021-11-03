Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию России лимонов производства турецкой компании "Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi" после того, как в них было обнаружено превышение ... подробнее →

Верховная Рада на заседании в среду, 3 ноября, начала рассмотрение кадровых вопросов в правительстве, сообщает Корреспондент.net . В отставку были отправлены пять министров Кабмина: глава Минэкологии ... подробнее →

В Донецкой области полицейские офицеры громады вместе с руководителями территориальных подразделений полиции провели презентации проекта «Полицейский офицер громады» в Мирноградской, ... подробнее →

Повышение пенсий и зарплат планируется в ОРДО с января 2022 года. Об этом сегодня на круглом столе по вопросам реализации программы социально-экономического развития на 2022-2024 гг. в Донецке сообщил ... подробнее →

В ЛугОГА показали новый дом для переселенцев в Рубежном (ВИДЕО) 03.11.2021 13:00 Дом для переселенцев в Рубежном на 107 квартир будет готов к концу года. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Фейсбуке . Дом по улице Строителей имеет три подъезда на 107 ... подробнее →

Прифронтовую Авдеевку посетила военная делегация из Швеции 03.11.2021 12:00 В район проведения ООС приехала делегация во главе с Директором Департамента планирования, политики и финансирования Вооруженных сил Швеции генерал-майором Леной Перссон-Херлитц, сообщает ... подробнее →

В МинВОТ рассказали о ходе вакцинации жителей ОРДЛО и Крыма 03.11.2021 11:00 По состоянию на 1 ноября 8269 жителей ВОТ получили прививку от коронавируса на территории, подконтрольной украинской власти. Об этом сообщили в министерстве по вопросам реинтеграции временно ... подробнее →