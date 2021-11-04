Путин прилетел в аннексированный Крым

04.11.2021 18:00

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 ноября, прилетел в Севастополь. На аннексированном полуострове он принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства, пишет ТАСС . "Крым ... подробнее →

Вакцинировался сам – убеди других

04.11.2021 17:00

В Украине новые коронавирусные антирекорды. Только за одну неделю октября в больницы попали 33 тысячи 551 человек. Во многих реанимациях не хватает мест для ковидных больных, а цифры умерших ... подробнее →

В Славянске ввели почасовой график подачи воды

04.11.2021 15:00

В Славянске временно меняется режим предоставления услуги по водоснабжению, сообщает ВГА Славянска . "КП "Словгорводоканал" сообщает, что в связи с 30-процентным сокращением подачи питьевой воды на ... подробнее →

Реал минимально обыграл Шахтер (ВИДЕО)

04.11.2021 13:00

В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Реал на своем поле минимально обыграл донецкий Шахтер (2:1), сообщает FUUTBALL.UA . Счет в матче был открыт на 14 минуте ... подробнее →

ВОЗ одобрила индийскую COVID-вакцину

04.11.2021 11:00

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение индийской COVID-вакцины Covaxin. Она разрешена для вакцинации всех возрастных групп старше 18 лет. Об этом сообщается в Twitter ВОЗ. ... подробнее →

На Донетчине задержали пособницу боевиков ОРДЛО

04.11.2021 09:00

В Донецкой области задержана 23-летняя жительница Донецка, которую подозревают в содействии деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. ... подробнее →

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