Минкульт внес юмориста Максима Галкина в "черный список"05.11.2021 17:00
Российский юморист Максим Галкин был внесен в "черный список" Минкульта, сообщает ТСН . Ведомство включило шоумена в список по представлению СБУ. Галкин попал в список лиц, создающих угрозу ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 ноября05.11.2021 15:00
В Украине зафиксировано почти 26,5 тысячи новых случаев коронавируса за сутки, что немного ниже, чем накануне. Госпитализированы за сутки при этом почти 5,5 тысячи человек, что на уровне предыдущего ... подробнее →
"Заря" одержала вторую победу в Лиге Конференций (ВИДЕО)05.11.2021 13:00
Луганская "Заря" в матче 4 тура группового турнира Лиги Конференций одолела болгарский ЦСКА со счетом 2:0, сообщает Украинская правда . Игра получилась грустной для украинских болельщиков минут так ... подробнее →
В Северодонецке СБУ предотвратила условный "теракт" на "Азоте"05.11.2021 11:00
Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провело межведомственные контрдиверсионные тренировки в Северодонецке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ... подробнее →
Боевики ОРДЛО обстреляли КПВВ Золотое05.11.2021 09:00
На Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований из миномета был обстрелян контрольный пункт въезда-выезда Золотое. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС). ... подробнее →
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