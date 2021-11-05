Минкульт внес юмориста Максима Галкина в "черный список"

05.11.2021 17:00

Российский юморист Максим Галкин был внесен в "черный список" Минкульта, сообщает ТСН . Ведомство включило шоумена в список по представлению СБУ. Галкин попал в список лиц, создающих угрозу ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 ноября

05.11.2021 15:00

В Украине зафиксировано почти 26,5 тысячи новых случаев коронавируса за сутки, что немного ниже, чем накануне. Госпитализированы за сутки при этом почти 5,5 тысячи человек, что на уровне предыдущего ... подробнее →

"Заря" одержала вторую победу в Лиге Конференций (ВИДЕО)

05.11.2021 13:00

Луганская "Заря" в матче 4 тура группового турнира Лиги Конференций одолела болгарский ЦСКА со счетом 2:0, сообщает Украинская правда . Игра получилась грустной для украинских болельщиков минут так ... подробнее →

В Северодонецке СБУ предотвратила условный "теракт" на "Азоте"

05.11.2021 11:00

Главное управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провело межведомственные контрдиверсионные тренировки в Северодонецке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ... подробнее →

Боевики ОРДЛО обстреляли КПВВ Золотое

05.11.2021 09:00

На Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований из миномета был обстрелян контрольный пункт въезда-выезда Золотое. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС). ... подробнее →

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