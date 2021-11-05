Минкульт внес юмориста Максима Галкина в "черный список" 05.11.2021 17:00 Российский юморист Максим Галкин был внесен в "черный список" Минкульта, сообщает ТСН . Ведомство включило шоумена в список по представлению СБУ. Галкин попал в список лиц, создающих угрозу ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 ноября 05.11.2021 15:00 В Украине зафиксировано почти 26,5 тысячи новых случаев коронавируса за сутки, что немного ниже, чем накануне. Госпитализированы за сутки при этом почти 5,5 тысячи человек, что на уровне предыдущего ... подробнее →