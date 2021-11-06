В Краматорске началась масштабная модернизация автобусного парка 06.11.2021 17:00 В Краматорске уже на следующей неделе на пассажирских маршрутах будут ходить новые автобусы. Об этом городской голова Александр Гончаренко сообщил на своей странице в фейсбуке. В рамках ... подробнее →

В Песках открыли памятный знак воинам ООС 06.11.2021 15:00 В прифронтовом поселке Пески Донецкой области состоялось торжественное открытие памятного знака военнослужащим одной из бригад, личный состав которой обороняет населенный пункт от российского ... подробнее →

Глава Минобороны озвучил позицию Украины по использованию беспилотников Bayraktar 06.11.2021 13:00 Беспилотные летательные аппараты Bayraktar, которые наша страна начала использовать на Донбассе, и чем вызвала беспокойство Франции и Германии, являются украинскими, а не иностранными, поэтому мы и ... подробнее →