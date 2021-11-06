В Краматорске началась масштабная модернизация автобусного парка06.11.2021 17:00
В Краматорске уже на следующей неделе на пассажирских маршрутах будут ходить новые автобусы. Об этом городской голова Александр Гончаренко сообщил на своей странице в фейсбуке. В рамках ... подробнее →
В Песках открыли памятный знак воинам ООС06.11.2021 15:00
В прифронтовом поселке Пески Донецкой области состоялось торжественное открытие памятного знака военнослужащим одной из бригад, личный состав которой обороняет населенный пункт от российского ... подробнее →
Глава Минобороны озвучил позицию Украины по использованию беспилотников Bayraktar06.11.2021 13:00
Беспилотные летательные аппараты Bayraktar, которые наша страна начала использовать на Донбассе, и чем вызвала беспокойство Франции и Германии, являются украинскими, а не иностранными, поэтому мы и ... подробнее →
Украина обновила рекорд смертности от COVID-1906.11.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 25 063 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончалось 793 человека – рекордное количество за весь период пандемии. Об этом свидетельствуют ... подробнее →
За сутки в зоне ООС восемь обстрелов, ранен один боец06.11.2021 10:00
За прошедшие сутки со стороны сепаратистов зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня, шесть из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один боец ВСУ ... подробнее →
Резников выведен из состава украинской делегации в ТКГ06.11.2021 09:00
Президент Владимир Зеленский подписал указ об изменении состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу. Соответствующий документ обнародован на сайте главы ... подробнее →
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