В Краматорске началась масштабная модернизация автобусного парка

06.11.2021 17:00

В Краматорске уже на следующей неделе на пассажирских маршрутах будут ходить новые автобусы. Об этом городской голова Александр Гончаренко сообщил на своей странице в фейсбуке. В рамках ... подробнее →

В Песках открыли памятный знак воинам ООС

06.11.2021 15:00

В прифронтовом поселке Пески Донецкой области состоялось торжественное открытие памятного знака военнослужащим одной из бригад, личный состав которой обороняет населенный пункт от российского ... подробнее →

Глава Минобороны озвучил позицию Украины по использованию беспилотников Bayraktar

06.11.2021 13:00

Беспилотные летательные аппараты Bayraktar, которые наша страна начала использовать на Донбассе, и чем вызвала беспокойство Франции и Германии, являются украинскими, а не иностранными, поэтому мы и ... подробнее →

Украина обновила рекорд смертности от COVID-19

06.11.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 25 063 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Скончалось 793 человека – рекордное количество за весь период пандемии. Об этом свидетельствуют ... подробнее →

За сутки в зоне ООС восемь обстрелов, ранен один боец

06.11.2021 10:00

За прошедшие сутки со стороны сепаратистов зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня, шесть из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Один боец ВСУ ... подробнее →

Резников выведен из состава украинской делегации в ТКГ

06.11.2021 09:00

Президент Владимир Зеленский подписал указ об изменении состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу. Соответствующий документ обнародован на сайте главы ... подробнее →

Показано c 1 по 6 (из 6 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх