Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября 07.11.2021 17:00 ОВЕН Благоприятная неделя для Овнов марта. У рожденных в апреле немного похуже: в начале недели могут возникнуть трудности, заминки, ошибки и нестабильное настроение. Попробуйте окружить себя ... подробнее →

В Украину прибыло еще почти 3 млн доз вакцины Moderna 07.11.2021 15:00 7 ноября Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2 930 300 доз вакцины против COVID-19 компании Moderna. Сделали это в рамках гуманитарной инициативы COVAX. То есть препарат Украина получила ... подробнее →

Олег Газманов отменил свои концерты в ОРДЛО 07.11.2021 13:00 Российский певец Олег Газманов отменил запланированные на 13-14 ноября концерты в оккупированных Донецке и Луганске. Его видеообращение об этом опубликовали подконтрольные группировке "ДНР" ... подробнее →