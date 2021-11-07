Гороскоп на неделю с 8 по 14 ноября07.11.2021 17:00
ОВЕН Благоприятная неделя для Овнов марта. У рожденных в апреле немного похуже: в начале недели могут возникнуть трудности, заминки, ошибки и нестабильное настроение. Попробуйте окружить себя ... подробнее →
В Украину прибыло еще почти 3 млн доз вакцины Moderna07.11.2021 15:00
7 ноября Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину 2 930 300 доз вакцины против COVID-19 компании Moderna. Сделали это в рамках гуманитарной инициативы COVAX. То есть препарат Украина получила ... подробнее →
Олег Газманов отменил свои концерты в ОРДЛО07.11.2021 13:00
Российский певец Олег Газманов отменил запланированные на 13-14 ноября концерты в оккупированных Донецке и Луганске. Его видеообращение об этом опубликовали подконтрольные группировке "ДНР" ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 ноября07.11.2021 11:00
В Украине за сутки уменьшись число заболевших коронавирусом. Так, если накануне было зафиксировано 25 063 новых случаев заражения, то за минувшие сутки заболели 17 419 украинцев. Об этом сообщает ... подробнее →
Экс-нардеп Ефим Звягильский умер от коронавируса07.11.2021 10:00
Экс-нардеп Верховной Рады и Герой Украины Ефим Звягильский скончался от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщил бывший парламентарий Игорь Мосийчук. По его словам, 88-летний политик умер 6 ... подробнее →
Сутки в ООС: два нарушения "тишины", без потерь07.11.2021 09:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих нет. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС. "Вблизи ... подробнее →
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