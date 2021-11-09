В ОРДО завтра на 6 часов отключат мобильную связь

09.11.2021 17:00

В среду, 10 ноября, с 00:00 до 6:00 для абонентов мобильного оператора оккупантов "Феникс" будет отсутствовать мобильный интернет по всей территории ОРДО. Об это сообщил так называемый глава ... подробнее →

На Донетчине открылся Центр помощи в трудоустройстве ветеранам АТО/ООС

09.11.2021 16:00

Консультационный центр по содействию занятости ветеранов АТО/ООС начал работу в Донецкой области. Об этом руководитель общественной организации "Агентство демократического развития Донбасса" Сергей ... подробнее →

СБУ раскрыла схему присвоения соцвыплат жителей ОРДЛО

09.11.2021 15:00

Служба безопасности Украины заблокировала незаконный механизм оформления социальных выплат жителям ОРДЛО, в том числе умершим. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины. По данным ... подробнее →

ЕС исключил Украину из списка COVID-безопасных стран

09.11.2021 14:00

Евросоюз исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничения для поездок на территорию блока, в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Официальное решение опубликовано во ... подробнее →

СБУ задержала экс-коменданта донецкой "Изоляции"

09.11.2021 13:00

Служба безопасности Украины задержала бывшего боевика террористической организации ДНР, возглавлявшего тюрьму "Изоляция". Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии LIGA.net . Речь ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 ноября

09.11.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки, 8 ноября, выявлено 18 988 новых случаев коронавируса. Умерли 833 человека, что составляет максимум за все время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . ... подробнее →

В ОП анонсировали изменения в составе украинской делегации в ТКГ

09.11.2021 11:00

После перехода Алексея Резникова на работу в Минобороны к украинской делегации в трехсторонней контактной группе присоединится назначенная недавно на должность министра по вопросам реинтеграции Крыма ... подробнее →

Кулеба дал оценку российскому проекту итогового документа для Нормандского формата

09.11.2021 10:00

Украина получила проект итогового документа встречи министров “нормандского формата”, который предложила российская сторона. Он идет вразрез с подготовленными Германией и Францией ... подробнее →

Сутки в ООС: пять обстрелов, потерь нет

09.11.2021 09:00

На Донбассе за прошедшие сутки, 8 ноября, со стороны вражеских войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Один раз было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение. ... подробнее →

Два человека погибли в ДТП у блокпоста НВФ ОРЛО

09.11.2021 08:00

Легковой автомобиль врезался в бетонные блоки в районе села Роскошное Лутугинского района, в результате происшествия водитель и пассажир погибли. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР". Машина марки ... подробнее →

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