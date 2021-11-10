В Мариуполе начался суд над экс-комендантом донецкой "Изоляции"

10.11.2021 17:00

В Приморском районном суде Мариуполя избирают меру пресечения бывшему коменданту донецкой тюрьмы "Изоляция" Денису Куликовскому. Об этом сообщает ТСН . Подозреваемый был доставлен в Мариуполь ... подробнее →

Жители донецкого микрорайона Боссе остались без отопления и горячей воды

10.11.2021 16:00

В оккупированном Донецке жители микрорайона Боссе остались без отопления и горячей воды. Теплоснабжение на Боссе исчезло сегодня, 10 ноября, из-за аварии, сообщают подконтрольные "ДНР" сайты. ... подробнее →

Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?

10.11.2021 15:00

В ноябре наличие документа о вакцинации от COVID-19 стало острой необходимостью. В большинстве областей Украины пользоваться транспортом и посещать общественные учреждения можно только при наличии ... подробнее →

Кабмин утвердил порядок погашения долгов по пенсиям жителям ОРДЛО

10.11.2021 14:00

Кабинет министров утвердил порядок погашения задолженности по пенсиям жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это означает, что наконец появится механизм выплаты. Об этом сообщает ... подробнее →

В Украине появился памятник букве "Ї"

10.11.2021 13:00

В городе Лановцы Тернопольской области во вторник, 9 ноября, открыли памятник букве "Ї". Об этом сообщается на странице Лановецкого горсовета в Facebook. Художественный объект под названием ... подробнее →

В ОРЛО с 15 ноября отменияется дистанционное обучение в школах и вузах

10.11.2021 12:00

В отдельных районах Луганской области с 15 ноября возобновится очное обучение для школьников 5-11 классов. Такое решение приняла «чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия» ... подробнее →

Россия увеличила поставки газа в Европу

10.11.2021 11:00

Газпром в среду, 10 ноября, увеличил поставки газа в Европу через Польшу и Украину, сообщает Корреспондент.net . Так, по трубопроводу Ямал-Европа прокачка газа выросла до уровня забронированных ... подробнее →

В ОРЛО заявили об изменении пропускного режима на КПП Станица Луганская

10.11.2021 10:00

В Луганске Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) из-за снижения уровня заболеваемости вирусными инфекциями отменила ряд ограничительных мер. Об этом сообщил "главный санитарный ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 ноября

10.11.2021 09:00

В Украине за минувшие сутки, 9 ноября, зафиксировано 23 283 новых COVID-случая и 816 смертей от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . За сутки госпитализировали 5696 человек, ... подробнее →

В оккупированном Донецке установили памятник Дзержинскому

10.11.2021 08:00

Группировка «ДНР» открыла в оккупированном Донецке памятник советскому деятелю, одному из организаторов «красного террора» Феликсу Дзержинскому. Об этом сообщают СМИ ... подробнее →

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