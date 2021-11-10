В Мариуполе начался суд над экс-комендантом донецкой "Изоляции" 10.11.2021 17:00 В Приморском районном суде Мариуполя избирают меру пресечения бывшему коменданту донецкой тюрьмы "Изоляция" Денису Куликовскому. Об этом сообщает ТСН . Подозреваемый был доставлен в Мариуполь ... подробнее →

Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19? 10.11.2021 15:00 В ноябре наличие документа о вакцинации от COVID-19 стало острой необходимостью. В большинстве областей Украины пользоваться транспортом и посещать общественные учреждения можно только при наличии ... подробнее →