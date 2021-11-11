Деньги на строительство ЦПАУ в общинах 11.11.2021 17:00 В этом году регионы получат дополнительные деньги на развитие сети Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Для этого в октябре правительство перераспределило государственную субвенцию. ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Станица Луганская днем 11 ноября 11.11.2021 16:00 Сепаратисты упростили пропуск через КПВВ Станица Луганская, однако оставили в силе ограничение пересекать его не чаще раза в месяц. Об этом заявила представительница Украины в ... подробнее →

Стали известны результаты вчерашнего заседания ТКГ 11.11.2021 15:00 Вчера состоялись очередные консультации ТКГ в режиме видеоконфреренции. Об этом сообщается в Facebook украинской делегации. Украинскую делегацию возглавил А. Мережко, заместитель Главы делагации, ... подробнее →