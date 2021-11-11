Деньги на строительство ЦПАУ в общинах

11.11.2021 17:00

В этом году регионы получат дополнительные деньги на развитие сети Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Для этого в октябре правительство перераспределило государственную субвенцию. ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Станица Луганская днем 11 ноября

11.11.2021 16:00

Сепаратисты упростили пропуск через КПВВ Станица Луганская, однако оставили в силе ограничение пересекать его не чаще раза в месяц. Об этом заявила представительница Украины в ... подробнее →

Стали известны результаты вчерашнего заседания ТКГ

11.11.2021 15:00

Вчера состоялись очередные консультации ТКГ в режиме видеоконфреренции. Об этом сообщается в Facebook украинской делегации. Украинскую делегацию возглавил А. Мережко, заместитель Главы делагации, ... подробнее →

Троллейбус Северодонецк-Лисичанск-Рубежное совершил тестовый рейс (ВИДЕО)

11.11.2021 14:00

Состоялся тестовый проезд троллейбуса по маршруту "Северодонецкое троллейбусное депо - Лисичанский железнодорожный вокзал". Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. Работы над троллейбусным ... подробнее →

Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»

11.11.2021 13:00

Після відкриття ринку газу в Україні запрацювало понад 50 компаній, що здійснюють продаж газу населенню. Однак 2021 рік продемонстрував, що не всі постачальники виконують свої зобов’язання. ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 ноября

11.11.2021 12:00

В Украине за сутки 10 ноября зафиксировано 24 747 случаев заболевания коронавирусом и 652 смерти. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Отмечается, что среди новых больных - 1 550 детей и 462 ... подробнее →

Жители прифронтовых районов Донбасса получат компенсацию за электроотопление

11.11.2021 11:00

Жителям нескольких прифронтовых населенных пунктов увеличат размер субсидии на отопление, поскольку они вынуждены отапливать свое жилье электроэнергией. Об этом в интервью телеканалу "Дом" сообщила ... подробнее →

Сутки на Донбассе: пять обстрелов, потерь нет

11.11.2021 10:00

На Донбассе за прошедшие сутки, 10 ноября, со стороны вражеских войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями ... подробнее →

В ТКГ рассказали о сроках действия банковских карт жителей ОРДЛО

11.11.2021 09:00

"Ощадбанк" продлит действие карт для пенсионеров, проживающих в ОРДЛО. Об этом сообщила представительница украинской делегации в социально-экономической подгруппе в Трехсторонней контактной группе ... подробнее →

Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства

11.11.2021 08:00

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Государственный секретарь США Энтони Блинкен подписали Хартию стратегического партнерства Украина-США, которая определяет основные направления двусторонних отношений ... подробнее →

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