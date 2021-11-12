Начал работу первый на Луганщине "фронт-офис" полиции12.11.2021 17:00
Сегодня, 12 ноября, глава полиции Луганщины Олег Григоров вместе с председателем Новоайдарского поселкового совета Игорем Шопиным и специалистом по мобилизации громад Программы ООН по ... подробнее →
В "Дії" убрали функцию удаления COVID-сертификатов12.11.2021 16:00
В приложении "Дія" убрали функцию "удалить сертификат". Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграмме . Федоров отметил, что прочитал пост в ... подробнее →
В США запретили использование оборудования Huawei и ZTE12.11.2021 15:00
Президент США Джо Байден подписал закон, которым запрещается использование оборудования китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE. Об этом сообщает Интерфакс . Законопроект был единогласно ... подробнее →
Министр обороны и главком ВСУ отправились на передовую12.11.2021 14:00
Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный с рабочим визитом отправились в район проведения операции Объединенных сил. ... подробнее →
В Мариуполе отменили бесплатный проезд в транспорте для невакцинированных пенсионеров12.11.2021 13:00
Пенсионеры по возрасту, которые не имеют прививок от COVID-19, будут оплачивать полную стоимость проезда в коммунальном и частном транспорте Мариуполя, сообщает MRPL.CITY . Такое решение комиссии по ... подробнее →
СБУ задержала экс-руководительницу "отдела кадров" НВФ "Оплот"12.11.2021 12:00
В Донецкой области задержана бывшая участница незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Женщина занималась "подбором кадров" для группировок, участвовавших в боевых действиях против ... подробнее →
В Украине красная зона карантина расширилась до 18 областей12.11.2021 11:00
Черкасская область с сегодняшнего дня перешла в "красную" зону эпидемиологической опасности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Таким образом, в красной зоне теперь находятся 18 регионов: ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 ноября12.11.2021 10:00
За сутки 11 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Умерли 750 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Отмечается, что заболели 1 616 ... подробнее →
"Ощадбанк" продолжит продлевать карты переселенцев в 2022 году (ВИДЕО)12.11.2021 09:00
Проблема с выплатами на карты для переселенцев после 31 декабря 2021 года решена. Об этом вчера, 11 ноября, сообщила вице-премьер-министр — министр реинтеграции временно оккупированных ... подробнее →
Сутки в ООС: 13 обстрелов, ранен военный12.11.2021 08:00
За сутки 11 ноября со стороны вражеских войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрелов ранен военный. Об этом сообщает пресс-служба штаб ООС . Возле Марьинки враг ... подробнее →
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- Министр обороны и главком ВСУ отправились на передовую14:00
- В Мариуполе отменили бесплатный проезд в транспорте для невакцинированных пенсионеров13:00
- СБУ задержала экс-руководительницу "отдела кадров" НВФ "Оплот"12:00
- В Украине красная зона карантина расширилась до 18 областей11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 ноября10:00
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