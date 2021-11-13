Глава Минобороны и главком ВСУ побывали в военных подразделениях на Луганщине13.11.2021 17:00
Председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай принял участие в мероприятиях в рамках рабочего визита в район ... подробнее →
В Донецке закончили монтаж нового колеса обозрения13.11.2021 15:00
В неподконтрольном Украине Донецке провели пробный запуск нового колеса обозрения в парке им. Щербакова. Об этом сообщает Telegram-канал "ShortЫ ДНР". По заверению "директора" парка Вячеслава ... подробнее →
Пожилые мариупольцы получат продуктовые корзинны за вакцинацию от COVID-1913.11.2021 13:00
В Мариуполе наблюдается печальная коронавирусная статистика. В городе продолжает расти число заболевших, а также умерших от COVID-19. Несмотря на высокий процент вакцинированных жителей города, ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 ноября13.11.2021 11:00
За минувшие сутки в Украине выявили 23 572 новых случаев коронавируса, из них детей – 1 622, медработников – 436, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 13 ноября. При этом за ... подробнее →
Стали известны подробности задержания главаря донецкой "Изоляции"13.11.2021 10:00
Бывший заключенный донецкой пыточной тюрьмы "Изоляция" Станислав Асеев рассказал о деталях задержания Дениса Куликовского "Палыча". Подробности он озвучил в эфире "Свобода слова с Савиком Шустером", ... подробнее →
Сутки в ООС: восемь обстрелов, двое погибших, один раненый13.11.2021 09:00
За минувшие сутки на Донбассе погибло двое военных, еще один был ранен, сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 13 ноября. "В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое ... подробнее →
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- Пожилые мариупольцы получат продуктовые корзинны за вакцинацию от COVID-1913:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 ноября11:00
- Стали известны подробности задержания главаря донецкой "Изоляции"10:00
- Сутки в ООС: восемь обстрелов, двое погибших, один раненый09:00
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