Сутки в ООС: восемь обстрелов, двое погибших, один раненый

13.11.2021 09:00

За минувшие сутки на Донбассе погибло двое военных, еще один был ранен, сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 13 ноября. "В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое ... подробнее →

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