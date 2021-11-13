Сутки в ООС: восемь обстрелов, двое погибших, один раненый13.11.2021 09:00
За минувшие сутки на Донбассе погибло двое военных, еще один был ранен, сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 13 ноября. "В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое ... подробнее →
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