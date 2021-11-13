Глава Минобороны и главком ВСУ побывали в военных подразделениях на Луганщине

13.11.2021 17:00

Председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай принял участие в мероприятиях в рамках рабочего визита в район ... подробнее →

В Донецке закончили монтаж нового колеса обозрения

13.11.2021 15:00

В неподконтрольном Украине Донецке провели пробный запуск нового колеса обозрения в парке им. Щербакова. Об этом сообщает Telegram-канал "ShortЫ ДНР". По заверению "директора" парка Вячеслава ... подробнее →

Пожилые мариупольцы получат продуктовые корзинны за вакцинацию от COVID-19

13.11.2021 13:00

В Мариуполе наблюдается печальная коронавирусная статистика. В городе продолжает расти число заболевших, а также умерших от COVID-19. Несмотря на высокий процент вакцинированных жителей города, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 ноября

13.11.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине выявили 23 572 новых случаев коронавируса, из них детей – 1 622, медработников – 436, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 13 ноября. При этом за ... подробнее →

Стали известны подробности задержания главаря донецкой "Изоляции"

13.11.2021 10:00

Бывший заключенный донецкой пыточной тюрьмы "Изоляция" Станислав Асеев рассказал о деталях задержания Дениса Куликовского "Палыча". Подробности он озвучил в эфире "Свобода слова с Савиком Шустером", ... подробнее →

Сутки в ООС: восемь обстрелов, двое погибших, один раненый

13.11.2021 09:00

За минувшие сутки на Донбассе погибло двое военных, еще один был ранен, сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 13 ноября. "В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое ... подробнее →

Показано c 1 по 6 (из 6 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх