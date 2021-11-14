Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 ноября 14.11.2021 13:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 14 490 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав в воскресенье, 14 ноября. Прирост новых случаев существенно меньше вчерашнего ... подробнее →

В Меловом задержали продавца фальшивых COVID-тестов 14.11.2021 11:00 Жителю поселка Меловое на Луганщине сообщили о подозрении по факту распространения поддельных справок о результатах тестов на COVID-19. Об этом сообщает Луганская областная прокуратура. По данным ... подробнее →