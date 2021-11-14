В ГПСУ рассказали о работе КПВВ в зоне ООС за неделю

14.11.2021 15:00

Пассажиропоток через КППВ "Станица Луганская" увеличился в пять раз за последнюю неделю. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины. "Ежедневно движение через линию ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 ноября

14.11.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 14 490 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав в воскресенье, 14 ноября. Прирост новых случаев существенно меньше вчерашнего ... подробнее →

В Меловом задержали продавца фальшивых COVID-тестов

14.11.2021 11:00

Жителю поселка Меловое на Луганщине сообщили о подозрении по факту распространения поддельных справок о результатах тестов на COVID-19. Об этом сообщает Луганская областная прокуратура. По данным ... подробнее →

Резников посетил строящуюся базу ВМС Украины в Бердянске

14.11.2021 10:00

Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время рабочего визита в субботу в Бердянск ознакомились с ходом строительства военно-морской базы ... подробнее →

НВФ ОРДЛО обстреляли санитарные автомобили ВСУ и жилые дома в Невельском

14.11.2021 09:00

В ночь на воскресенье в Донецкой области водитель-санитар получил тяжелое ранение в результате обстрела сепаратистами санитарных машин ВСУ в районе поселка Невельское. Об этом сообщает пресс-центр ... подробнее →

Показано c 1 по 5 (из 5 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх