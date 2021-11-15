Без штампов и бумажных справок. Что нужно знать об электронной прописке?15.11.2021 17:00
Верховная Рада окончательно приняла закон об изменении места регистрации онлайн. Документ фактически отменил классическое понятие прописки со штампом в паспорте или бумажным приложением к ID-карте и ... подробнее →
Женщинам Донетчины предлагают гранты на IT-обучение15.11.2021 16:00
Женщины из Донецкой области могут получить гранты до 25 тысяч гривень на оплату IТ-обучения в рамках конкурса от французской гуманитарной организации ACTED. Об этом сообщает ОстроВ . Обучение ... подробнее →
Украинский певец победил в номинации MTV "Лучший российский исполнитель"15.11.2021 15:00
Украинский певец Макс Барских стал победителем MTV Europe Music Awards 2021 в номинации "Лучший российский исполнитель", сообщает Корреспондент.net . Он поделился новостью в Instagram и поблагодарил ... подробнее →
В Украину идут заморозки до -10 градусов15.11.2021 14:00
Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной, ночные морозы будут достигать -10 градусов. Об этом сообщает сайт "Укргидрометцентра" . В понедельник, на территории Украины без осадков, теплее всего ... подробнее →
В "Дия" добавили сертификаты для переболевших COVID15.11.2021 13:00
В "Дия" появился сертификат о выздоровлении от COVID. В приложении пользователям отображаются два документа - внутренний и международный. Об этом сообщает РБК-Украина . Во внутреннем сертификате ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 ноября15.11.2021 12:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 802 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них инфекцию выявили у 764 детей и у 132 медработников. Об этом сообщает Минздрав Украины . Также за ... подробнее →
В ОРДО анонсировали прибытие четверти миллиона доз вакцины "Спутник Лайт"15.11.2021 11:00
Российский гуманитарный конвой 25 ноября доставит в Донецк 250 000 доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сегодня сообщили в "минздраве ДНР". "В составе очередного гуманитарного конвоя из ... подробнее →
В ОРДЛО назвали стоимость "прописки" на территории РФ15.11.2021 10:00
Всего за 15 тысяч рублей жителей оккупированного Донбасса могут незаконно зарегистрировать в Каменском районе Ростовской области РФ. Об этом сообщает Телеграм-канал "Донбасский кейс" . Отмечается, ... подробнее →
Украина получила от США 80 тонн боеприпасов15.11.2021 09:00
Украина получила очередную партию технической помощи от правительства США, сообщило посольство Штатов в Украине в Twitter. "14 ноября Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов. Это была ... подробнее →
НВФ ОРДЛО совершили 19 обстрелов, ранен воин ВСУ15.11.2021 08:00
За прошедшие сутки, 14 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 19 нарушений режима прекращения огня, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями ... подробнее →
- Боевики ОРДЛО обстреляли жилые дома в Катериновке и Новозвановке09:00
- В Константиновке дорожает проезд в общественном транспорте17:00
- Итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю по данным ГПСУ15:00
- Полиция Донетчины объявила о наборе сотрудников13:00
- Район ООС посетила делегация посольства США10:00
- В зоне ООС за сутки 17 обстрелов, погиб украинский воин09:00
- На Луганщине СБУ задержала экс-боевика "МГБ ЛНР"17:00
- Жители Киевского района Донецка на два дня остались без теплоснабжения16:00
- Украинский воин получил смертельное ранение на Донбассе13:00
- Луганский вуз-переселенец отпраздновал 100-летний юбилей12:00
- Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября17:00
- В Украину прибыло первое судно с американским углем15:00
- Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда "ускоренного" графика13:00
- В Харькове приготовили самый большой в Украине хот-дог (ВИДЕО)11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 ноября10:00
- Боевики ОРДЛО обстреляли жилые дома в Катериновке и Новозвановке09:00
- В Константиновке дорожает проезд в общественном транспорте17:00
- Итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю по данным ГПСУ15:00
- Полиция Донетчины объявила о наборе сотрудников13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 ноября11:00
- Зеркало, как альтернатива для входа и принцип получения активных выигрышей15:00
- Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?16:00
- Без штампов и бумажных справок. Что нужно знать об электронной прописке?17:00
- Деньги на строительство ЦПАУ в общинах17:00
- Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»13:00
- Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?15:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Как будут работать пенсионные накопления?16:00
- Когда в Украине будут современные библиотеки?16:00
- В "ДНР" заявили о запуске горловского "Стирола"
- НВФ обстреляли телевышку для вещания на ОРДЛО в Камышевахе
- Жители Киевского района Донецка на два дня остались без теплоснабжения
- На Харьковщине задержан чиновник, шпионивший на боевиков ОРДЛО
- В Константиновке дорожает проезд в общественном транспорте
- В школах ОРДО возобновляется очное обучение
- На Луганщине СБУ задержала экс-боевика "МГБ ЛНР"
- Шон Пенн побывал на передовой в зоне проведения ООС
- Итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю по данным ГПСУ
- Шон Пенн тайно посетил Мариуполь