Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 ноября 15.11.2021 12:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 802 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них инфекцию выявили у 764 детей и у 132 медработников. Об этом сообщает Минздрав Украины . Также за ... подробнее →

Украина получила от США 80 тонн боеприпасов 15.11.2021 09:00 Украина получила очередную партию технической помощи от правительства США, сообщило посольство Штатов в Украине в Twitter. "14 ноября Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов. Это была ... подробнее →