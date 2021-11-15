Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 ноября

15.11.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 802 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них инфекцию выявили у 764 детей и у 132 медработников. Об этом сообщает Минздрав Украины . Также за ... подробнее →

В ОРДО анонсировали прибытие четверти миллиона доз вакцины "Спутник Лайт"

15.11.2021 11:00

Российский гуманитарный конвой 25 ноября доставит в Донецк 250 000 доз вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом сегодня сообщили в "минздраве ДНР". "В составе очередного гуманитарного конвоя из ... подробнее →

В ОРДЛО назвали стоимость "прописки" на территории РФ

15.11.2021 10:00

Всего за 15 тысяч рублей жителей оккупированного Донбасса могут незаконно зарегистрировать в Каменском районе Ростовской области РФ. Об этом сообщает Телеграм-канал "Донбасский кейс" . Отмечается, ... подробнее →

Украина получила от США 80 тонн боеприпасов

15.11.2021 09:00

Украина получила очередную партию технической помощи от правительства США, сообщило посольство Штатов в Украине в Twitter. "14 ноября Украина получила из США примерно 80 тонн боеприпасов. Это была ... подробнее →

НВФ ОРДЛО совершили 19 обстрелов, ранен воин ВСУ

15.11.2021 08:00

За прошедшие сутки, 14 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 19 нарушений режима прекращения огня, 7 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями ... подробнее →

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