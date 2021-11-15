Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной, ночные морозы будут достигать -10 градусов. Об этом сообщает сайт "Укргидрометцентра" . В понедельник, на территории Украины без осадков, теплее всего ... подробнее →

Украинский певец Макс Барских стал победителем MTV Europe Music Awards 2021 в номинации "Лучший российский исполнитель", сообщает Корреспондент.net . Он поделился новостью в Instagram и поблагодарил ... подробнее →

Женщины из Донецкой области могут получить гранты до 25 тысяч гривень на оплату IТ-обучения в рамках конкурса от французской гуманитарной организации ACTED. Об этом сообщает ОстроВ . Обучение ... подробнее →

Верховная Рада окончательно приняла закон об изменении места регистрации онлайн. Документ фактически отменил классическое понятие прописки со штампом в паспорте или бумажным приложением к ID-карте и ... подробнее →

В "Дия" добавили сертификаты для переболевших COVID 15.11.2021 13:00 В "Дия" появился сертификат о выздоровлении от COVID. В приложении пользователям отображаются два документа - внутренний и международный. Об этом сообщает РБК-Украина . Во внутреннем сертификате ... подробнее →