Минздрав запустил чат-бот с информацией о наличии COVID-вакцин по регионам

17.11.2021 17:00

Теперь узнать количество и производителя вакцин от COVID-19 в ближайшем пункте вакцинации можно с помощью чатбота «Медичні закупівлі України» в Telegram. Об этом сообщает пресс-центр ... подробнее →

В районе ООС захвачен российский наемник

17.11.2021 16:00

Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения российского наемника так называемой "ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. ... подробнее →

Село Невельское снова попало под обстрел боевиков

17.11.2021 15:00

На Донбассе второй раз за неделю под обстрел попало село Невельское, повреждены семь домов. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает полиция Донецкой области. "Утром, в 6:45, в полицию поступило ... подробнее →

Зону ООС посетила посол Ирландии

17.11.2021 14:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил побывала Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирландии в Украине Тереза Хили. В частности, она посетила КППВ Гнутово. Об этом сообщает штаб ООС. ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 ноября

17.11.2021 13:00

В Украине за сутки зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев коронавируса. Так, заболели 1 312 детей и 403 медицинских работника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за минувшие ... подробнее →

Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Рубежном

17.11.2021 12:00

В Луганской области благодаря проведенным безотлагательным следственным и оперативно-розыскным мероприятиям раскрыто умышленное убийство патрульного полицейского (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Об этом ... подробнее →

Сборная Украины вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022 (ВИДЕО)

17.11.2021 11:00

Сегодня, 16 ноября, сборная Украины по футболу на выезде сыграла с Боснией и Герцеговиной решающий матч за право бороться за путевку на Чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре. Украинцы ... подробнее →

За сутки на Донбассе 14 обстрелов, ранен боец

17.11.2021 10:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных за сутки зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, шесть из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об ... подробнее →

НВФ ОРДЛО обстреляли жилой сектор в Марьинке

17.11.2021 09:00

Российские оккупанты утром во вторник, 16 ноября, обстреляли населенный пункт Марьинка, в результате чего был разрушен жилой дом и прилегающая территория. Об этом сообщает украинская сторона ... подробнее →

В ОРДЛО объявили сборы для военнообязанных запаса

17.11.2021 08:00

На неподконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях объявлены сборы военнообязанных запаса. Призванным мужчинам предстоят занятия по боевой подготовке и тренировки по боевой ... подробнее →

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