В районе ООС захвачен российский наемник 17.11.2021 16:00 Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения российского наемника так называемой "ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. ... подробнее →

Село Невельское снова попало под обстрел боевиков 17.11.2021 15:00 На Донбассе второй раз за неделю под обстрел попало село Невельское, повреждены семь домов. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает полиция Донецкой области. "Утром, в 6:45, в полицию поступило ... подробнее →