Волонтеры из Светлодарска запустили проект компьютерной помощи детям из прифронтовой зоны

18.11.2021 17:00

Волонтеры проекта “Открой онлайн ученику” просят у людей старые ненужные им компьютеры и ноутбуки, ремонтируют и при необходимости доукомплектовывают их, а затем передают детям, живущим ... подробнее →

Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?

18.11.2021 16:00

Пандемия коронавируса больно ударила по бизнесу как в Украине, так и по всему миру. Во время карантина многие предприниматели влезли в долги, а очередные вспышки ковида не дают полноценно возобновить ... подробнее →

На Харьковщине задержан чиновник, шпионивший на боевиков ОРДЛО

18.11.2021 15:00

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили агента российской спецслужбы, который под прикрытием чиновника горсовета собирал разведывательную информацию о военных объектах в Харьковской ... подробнее →

В "ДНР" заявили о запуске горловского "Стирола"

18.11.2021 14:00

Оккупационные власти "ДНР" заявили о возобновлении производства на химическом заводе "Стирол", расположенном в Горловке. Об этом сообщают местные СМИ. "Были закуплены новые комплектующие, для ... подробнее →

В школах ОРДО возобновляется очное обучение

18.11.2021 13:00

В школах ОРДО на следующей неделе будут возобновлены очные занятия. Об этом сообщают ресурсы сепаратистов. Очные занятия будут возобновлены с 22 ноября для учеников 1-11 классов. Учеба должна ... подробнее →

Шон Пенн тайно посетил Мариуполь

18.11.2021 12:00

17 ноября в Мариуполь приехал один из самых титулованных голливудских актёров Шон Пенн, сообщает Сайт города Мариуполя . Визит в город был засекречен. Стало известно, что съемочная группа побывала на ... подробнее →

НВФ обстреляли телевышку для вещания на ОРДЛО в Камышевахе

18.11.2021 11:00

Вчера днем российские оккупационные войска обстреляли новую телевышку в Камышевахе, предназначенную для вещания на территорию ОРДЛО. Об этом сообщает ОТУ «Північ». "17 ноября, около ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 ноября

18.11.2021 10:00

В Украине за сутки зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавируса. Среди заболевших 1 478 детей и 377 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за минувшие сутки ... подробнее →

Петракова утвердили главным тренером сборной Украины по футболу

18.11.2021 09:00

Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил Александра Петракова главным тренером сборной Украины. Это решение было принято на заседании исполкома УАФ, состоявшемся в столичном Доме футбола. "Я ... подробнее →

Сутки в ООС: 15 обстрелов, четверо раненых

18.11.2021 08:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, девять из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями ... подробнее →

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